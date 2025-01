Santa Casa. Antigo vice-provedor afasta-se de "internacionalização dos jogos"

Fernando Paes Afonso, o antigo vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que esteve na instituição entre 2002 e 2005 e mais tarde entre 2011 e 2016, garante que nunca falou sobre o processo de internacionalização dos jogos.

Agora a viver no Brasil, Fernando Paes Afonso regressou a Portugal para estar na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da Santa Casa, onde deixou claro não ter dado início à expansão dos jogos sociais a nível internacional que é um dos pontos no centro da averiguação que o Parlamento quer fazer sobre a gestão financeira da Santa Casa. "Nunca houve nenhuma discussão sobre a internacionalização dos jogos", afirmou. Questionado pelos deputados sobre a Santa Casa Global, criada com a expansão dos jogos para o Brasil por exemplo, Fernando Paes Afonso disse que desconhece a entidade e que só tomou conhecimento "pela comunicação social". O antigo vice-provedor afirma ainda ter estado contra a liberalização dos jogos online, um processo que diz ter decorrido de acordos assinados entre o Governo de José Sócrates no tempo da troika. De acordo com Fernando Paes Afonso, o Governo de José Sócrates indicou um valor de 500 milhões de euros no quadro do compromisso assumido com a troika, mas a sua posição foi sempre a defesa de "um modelo restritivo". Para o antigo responsável, a regulação para o jogo online "devia ser atribuída à Santa Casa da Misericórdia em regime de exclusividade".

O antigo vice-provedor esclareceu que a decisão de a SCML não entrar no sistema de licença de jogo online foi uma decisão sua e "unanime da mesa", sobre a qual não se arrepende. "Foi a melhor decisão para o Estado português e para a Santa Casa", afirmou. Fernando Paes Afonso explicou que foi contra a possibilidade da SCML requerer uma licença para operação online por "recear que com essa decisão, Portugal corresse o risco de perder ou de ter uma decisão negativa do Tribunal de Justiça da UE para justificar a manutenção do monopólio dos jogos sociais do Estado". O membro da provedoria da Santa Casa recorda uma reunião que teve com Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro na época, sobre jogos online. Na altura, foi esclarecido de forma "transparente" as limitações que o Governo tinha "face aos compromissos assinados" com a troika. Posteriormente a esta reunião, Fernando Paes Afonso recordou que a Assembleia da República aprovou o chamado imposto especial do jogo online. "Nessa altura achava-se que o imposto tinha um percentual elevado para limitar a prática da expansão do jogo online, mas a lei acabou por ser alterada em 2017 e 2020 com a taxação a ser diminuída", sublinhou. De acordo com Fernando Paes Afonso, em 2011 a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa era "relativamente equilibrada", no entanto aponta pormenores que já adivinhavam o futuro. O antigo vice-provedor fala em dois cenários encontrados: "a tendência crescente dos jogos sociais e das vendas" e o "aumento de encargos" que resultou de uma "transferência da responsabilidade pelo Governo para a Santa Casa de cerca de 30 edifícios e mais de 680 funcionários" que, segundo Fernando Paes Afonso, tornaram a "gestão menos equilibrada e sustentável sobre a situação financeira para o futuro". O antigo vice-provedor confirmou desta forma parte do problema já referenciado por Pedro Santana Lopes na resposta por escrito. Internacionalizações à parte, o antigo vice-provedor recordou as relações mantidas entre a Santa Casa e a SOJOGO em Moçambique. Lucro que a SOJOGO nunca deu e o milhão de euros entregue em Moçambique Fernando Paes Afonso afirma que enquanto foi vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa "não havia nenhuma operação fora de Portugal". O antigo membro da mesa da SCML começou por recordar que Moçambique era uma das províncias que tinha uma delegação do departamento dos jogos da Santa Casa antes da independência e que, posteriormente, o Governo decidiu manter a cooperação com os países de língua portuguesa sendo a SOJOGO - essa cooperação em Moçambique. De acordo com Fernando Paes Afonso, a Santa Casa entrou com capital na SOJOGO ainda durante a provedoria de Maria José Nogueira Pinto. Na época foi entregue na SOJOGO máquinas para os jogos que já não serviam em Portugal. No entanto, o antigo vice-provedor deu conta de que, quando tomou posse em 2011, a situação na SOJOGO era "muito difícil". Fernando Paes Afonso defendeu que o objetivo da participação de Portugal na SOJOGO não era trazer lucro para Portugal e que a operação nunca foi lucrativa. "Qualquer lucro que obtivesse seria aplicado em obras em Moçambique, infelizmente não foi possível obter lucros. A operação não era lucrativa", disse. Fernando Paes Afonso chegou a confessar que enquanto vice-provedor a Santa Casa emprestou "uma garantia de 1 milhão de euros à SOJOGO" valor necessário para que fosse dado um empréstimo por um banco de Moçambique para se reequilibrar as contas. O antigo vice-provedor esclareceu ainda aos deputados que enquanto assumiu a responsabilidade da SOJOGO em Moçambique, não recebia qualquer remuneração pelo cargo. "Nunca recebi nenhuma remuneração enquanto administrador da SOJOGO", afirmou