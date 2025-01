Marcelo pressionado a convocar eleições na Madeira: "Não há outra forma de resolver a questão"

O social-democrata Guilherme Silva pressiona o Presidente da República a convocar eleições antecipadas na Madeira. Marcelo Rebelo de Sousa recebe, esta terça-feira, os partidos com assento no parlamento regional.

Em entrevista à Renascença, o antigo deputado e conselheiro regional do PSD Madeira diz acreditar que os órgãos do partido vão rejeitar a realização de um congresso extraordinário, tal como pedem mais de 300 militantes do partido.

Guilherme Silva considera que Manuel António Correia vai ter a sua oportunidade no PSD regional, mas não será este o momento certo porque, nesta altura, o partido tem de estar unido em torno de Miguel Albuquerque para a batalha eleitoral.

O antigo deputado considera que 9 de março é a data adequada para a realização das eleições regionais e acredita que se o PSD fizer uma campanha bem feita vai conseguir convencer, de novo, os madeirenses.

O Presidente da República recebe esta terça-feira os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira. Depois do chumbo do orçamento regional e da queda do Governo com a aprovação da moção de censura. A única solução é a dissolução do Parlamento e convocação de novas eleições?

Do meu ponto de vista não há outra forma de resolver esta questão, que não seja uma clarificação eleitoral e, consequentemente, a marcação das novas eleições por parte do Sr. Presidente da República, e penso que vai ser essa a opção que irá adotar.

Todos querem eleições o mais rapidamente possível. Miguel Albuquerque apontou já o dia 9 de março. Essa é a melhor data?

Essa data é adequada porque há uma questão fundamental, é que a região está sem orçamento e está com um governo de gestão e é óbvio que isto causa um grave prejuízo à vida da região autónoma e, portanto, tudo o que seja apressar o processo eleitoral é benéfico e penso que o Sr. Presidente da República terá presente essa circunstância e essa exigência.