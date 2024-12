PCP tem 19 presidentes de câmara e 11 estão no limite de mandatos

No terceiro mandato consecutivo estão, também, os autarcas comunistas de Alcácer do Sal, Benavente, Cuba, Évora, Grândola, Monforte, Silves e Sobral do Monte Agraço. Alcácer do Sal é o único destes municípios onde a CDU não perdeu votos em 2021.

Na entrevista à Renascença, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, assumiu como objetivo reconquistar a Moita. Em 2021, a CDU perdeu pouco mais de dois mil votos no concelho do distrito de Setúbal, mas manteve os quatro vereadores que tinha - o PS, que passou a presidir à autarquia, também tem quatro vereadores, e o Chega tem um.

A situação de Loures não é muito diferente. A CDU perdeu votos e a autarquia para o PS, mas cada um tem quatro vereadores, e a margem de vitória dos socialistas em 2021 foi precisamente de 2.021 votos - cerca de 2,5 pontos percentuais.

O empate em vereadores também existe em Montemor-o-Novo, que a CDU perdeu em 2021 (com quase menos mil votos do que em 2017). Em Mora, a CDU tem apenas menos um vereador que o PS.

A potencial fragilidade da CDU nas eleições autárquicas de 2025 torna-se visível também por a coligação estar em minoria no executivo municipal de oito concelhos a que preside: Barrancos, Benavente, Évora, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Viana do Alentejo. À exceção de Évora, Setúbal, Palmela e do Seixal, são municípios pequenos, onde poucos milhares de pessoas votam e as diferenças de votos são diminutas, ultrapassando raramente as mil unidades.

29 bastiões perdidos

O atual panorama autárquico do PCP e CDU é o pior em 50 anos de democracia - as 19 autarquias que lidera estão longe das 55 conquistadas em 1982, quando a coligação tinha o nome de Aliança Povo Unido (APU).

Se a CDU voltar a perder municípios em 2025, repete a pior série eleitoral para as cores comunistas em eleições autárquicas - quando o partido sofreu perdas consecutivas nas eleições de 1993, 1997 e 2001, baixando de 50 para 28 câmaras municipais.