​Despejos em Loures. PCP sugere que PS está a tentar tirar votos ao Chega

Tomou a palavra no congresso para falar sobre saúde. Quais é que são os aspetos que lhe parecem mais gritantes neste setor, nesta altura?

O que temos é o Serviço Nacional de Saúde com dificuldades que são evidentes, consequência de políticas que têm vindo a ser seguidas pelos governos anteriores e pelo governo anterior em particular e também por este governo com grande força e uma opção claríssima de privilegiar e fomentar o negócio privado à custa de recursos públicos em vez de reforçar o Serviço Nacional de Saúde.

Quando se pega em utentes que não têm médico de família e se vai contratar o privado em vez de contratar médicos para os ter no Serviço Nacional de Saúde, é claramente isso que está a acontecer.

Nós teremos que ter uma grande força para combater esse caminho de destruição de uma conquista que é importantíssima e que é essencial para toda a população. É [o Serviço Nacional de Saúde} é o que garante a saúde, independentemente de condições económicas ou de condições sociais.

Na abertura deste congresso, o secretário-geral Paulo Raimundo fez vários apelos internos para a necessidade de se fazer mais para atrair pessoas para o projeto do PCP. O que é que o Partido pode fazer de diferente daquilo que tem feito até agora?

Nós não alienamos as nossas próprias responsabilidades em coisas que não teremos feito completamente bem, como o próprio secretário-geral disse, em relação aos resultados eleitorais, mas é evidente que houve um contexto muito adverso às posições do PCP e até à forma como elas eram entendidas pelas pessoas.

Qual é a nossa reação? É disso também que se está a falar neste congresso. É ir cada vez mais para próximo das pessoas, para o concreto, para os problemas que têm na sua vida do dia-a-dia, como os salários de que temos vindo a falar muito ou este problema da saúde. Indo para o concreto, mais próximo das pessoas, vamos vencer essas barreiras que por vezes existem e essa é a chave para termos um reforço do PCP, quer no plano político, quer no plano eleitoral.