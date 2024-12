Putin e Netanyahu devem ser detidos se vierem a Portugal

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, assinala que caso Vladimir Putin, presidente da Rússia, ou Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, pisem solo português devem ser detidos.

Numa entrevista em exclusivo à Renascença, em conjunto com os antigos secretários-gerais do PCP, Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas, Paulo Raimundo esclarece as posições do partido em relação a temas internacionais, que colocaram o PCP debaixo de fogo, especialmente depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Atualmente, com as guerras na Ucrânia e no Médio-Oriente, há dois mandados internacionais de captura dos líderes da Rússia e de Israel, emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que exige que os países que aderiram ao tratado internacional, façam detenções de uma determinada pessoa quando ela está na sua jurisdição.

Questionado sobre se Portugal deve cumprir o mandado de captura e deter Vladimir Putin – acusado de mandar executar crimes de guerra – no caso de o Presidente russo pisar solo português, Paulo Raimundo destaca que o país deve cumprir aquilo que subscreveu, e acrescenta o caso de Benjamin Netanyahu – acusado do mesmo crime, em conjunto com o líder do Hamas – no âmbito do conflito entre Israel e a Palestina.