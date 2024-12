PCP contra discussão de alargamento do prazo do aborto no atual momento político

Leia também:

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, alerta para a possibilidade de se “pôr em causa” a lei da interrupção voluntária da gravidez ao abrir a discussão do alargamento do prazo do aborto das 10 para as 12 semanas, uma proposta do PS.

Em entrevista à Renascença, em conjunto com os antigos líderes do PCP, Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas, o atual secretário-geral assinala que abrir a discussão com a “correlação de forças que existe” pode culminar num eventual recuo na legislação em vigor.

“Devíamos refletir se o momento em que estamos, a correlação de forças que existe, é o momento apropriado para voltar a pôr em causa um aspeto que está consagrado”, avisa Paulo Raimundo, numa altura em que existe maioria de direita no Parlamento – apesar de não ter existido nenhum partido a manifestar essa vontade até agora.