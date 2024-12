PCP assume receios com autárquicas. “Quem não está preocupado, está distraído”, diz Raimundo

Leia também:

“Ainda sou do tempo em que tivemos maus resultados para as autárquicas e depois tivemos bons resultados.” Com esta frase, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, resume o relativo otimismo autárquico com que o partido vive a meses das eleições de 2025.

Numa entrevista exclusiva à Renascença, no interior do forte de Peniche e em conjunto com os ex-secretários-gerais do PCP, Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa, o atual líder comunista desvaloriza um novo eventual desaire eleitoral, acreditando num “processo de recuperação”.

Nas eleições autárquicas de setembro de 2021, a CDU perdeu cinco câmaras, ficando com a presidência de 19 municípios e sem bastiões que lhe pertenciam desde 1976, como Mora, Montemor-o-Novo (no distrito de Évora) e Moita (no distrito de Setúbal).

“Se alguém pensa que isto é sempre a cair, não corresponde à realidade, nunca foi assim e nunca será”, despacha Paulo Raimundo. “Eu não desprezo as dificuldades”, ressalva o líder comunista, que garante estar preocupado. “Como costuma dizer o Jerónimo, quem não está preocupado, está distraído”, diz, virando-se para o antigo secretário-geral sentado mesmo ao lado.