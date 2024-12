Comité Central com mais mulheres, mais curto, mais jovem e, provavelmente, sem Jerónimo, agora dedicado a “tarefa ligeirinha”

Leia também:

Nas vésperas do Congresso do PCP, que irá decorrer em Almada, Jerónimo de Sousa, ex-secretário-geral do partido, admite que poderá sair do Comité Central para abrir “caminho para os mais jovens”.

Numa entrevista em exclusiva à Renascença, em conjunto com o antigo secretário-geral do PCP, Carlos Carvalhas e com o atual líder do partido, Paulo Raimundo, Jerónimo de Sousa disse que “naturalmente, o partido precisa de um reforço de quadros, particularmente de direção, que, naturalmente, abre caminho para os mais jovens”, deixando assim a porta aberta para a sua saída daquele órgão.

O antigo líder do PCP, que deixou o cargo por razões de saúde, admite que possa, de futuro, dedicar-se a uma “tarefa ligeirinha”, referindo que o que deu ao partido, “bem somadinho, ainda fica a dever dinheiro”.