Carvalhas nega ordem do PCP para avançar ou travar o 25 de novembro, mas admite que “muitos militantes jogavam por conta própria”

Luís Pessoa? “Não me lembro de ter contactado com ele, francamente”

Carvalhas é também referido pelo Expresso como tendo contactado Luís Pessoa a pedir-lhe para se entregar à Presidência da República, mas não tem memória de alguma vez ter contactado o antigo militar por alturas do 25 de novembro.

“Tive contactos com o Capitão Pessoa ou o Engenheiro Pessoa antes do 25 de Abril, foi ele que, por intermédio da mulher, que trabalhava comigo na Profabril, me disse que iam sair no dia 25. No dia 24 disse-me isso”, garante Carvalhas. “A seguir ao 25 de Abril, nunca mais contactei com ele, não me lembro de ter contactado com ele, francamente”, acrescenta.

Puxando a fita do tempo atrás, o ex-líder do PCP assume mesmo nada teve a ver com a situação. “Quando ele disse que eu o convenci a entregar-se, francamente, creio que isso é falso, era um facto relevante que eu me lembraria, não está na minha memória e nem percebo porque seria eu, não era do círculo próximo dos seus amigos, não tinha uma ligação partidária com ele”, justifica ainda Carvalhas que questiona: “Porque aparece, posteriormente, o meu nome?”

Carvalhas garante que a “preocupação” do PCP foi “unir as correntes militares que estavam em confronto, porque sabiam perfeitamente que a divisão levaria ao fracasso, levaria a quebrar a perna principal”, ou seja, a “perna militar”.

“A revolução marchava, naquela altura, em duas pernas, a perna militar e a perna popular, quebrou-se a perna militar”, resume Carvalhas, garantindo, de novo que, a “preocupação do Partido foi evitar sempre a guerra civil”.

Este é um excerto de uma longa entrevista aos três secretários-gerais do PCP, Paulo Raimundo, Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas – que ocupou o cargo depois de Álvaro Cunhal.

