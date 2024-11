"Desvalorização do 25 de Abril". A visão da esquerda sobre as comemorações do 25 de Novembro

O PS - com Mário Soares na liderança, em 1975 - esteve do lado dos militares moderados no dia 25 de Novembro, há 49 anos, enquanto que do outro lado junto aos militares extremistas estavam forças partidárias como o PCP e a UDP.

Os paraquedistas que tomaram o controlo de várias unidades na tentativa de gole militar a 25 de Novembro de 1975 foram associados aos partidos mais à esquerda e foram os militares ligados à direita e ao PS que conseguiram recuperar as unidades e evitar um golpe de Estado.

Quase meio século depois, o PCP anunciou que não vai estar presente na sessão solene da data, deixando as cadeiras vazias.

No início da semana passada, o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, defendeu que está a acontecer uma “tentativa de reescrita e falsificação da História”. Para o líder comunista, o “essencial” não é mostrar o contrário do que dizem ter sido “um golpe contra-revolucionário e não um contra-golpe".

Paulo Raimundo afirmou que o dia 25 de Novembro de 1975 não foi o que “alguns” ambicionavam que tivesse sido - “um golpe que travasse a dinâmica revolucionária e o processo de transformações e conquistas que a Constituição da República Portuguesa veio a consagrar, reprimisse e ilegalizasse o PCP, liquidasse o regime democrático”.

O secretário-geral do PCP considerou a sessão solene uma "operação" com objetivos "antidemocráticos de desvalorização e apagamento do 25 de Abril". Para Paulo Raimundo, as comemorações que a "direita reacionária" quer, "não são do povo".