Direção do PS desdramatiza avanço de Seguro, Centeno pressionado a servir de "tampão"

“Começou o tempo de manifestação dos candidatos, ainda não começou o tempo da decisão dos partidos”. É com esta frase dita à Renascença que um influente elemento da direção do PS tira pressão às movimentações de António José Seguro, que esta quinta-feira à noite admitiu à CNN estar a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

A direção nacional do PS tenta jogar ao máximo com o calendário, adiando uma posição oficial sobre potenciais candidatos à corrida a Belém. De resto, o líder socialista Pedro Nuno Santos, em declarações à Antena 1, já tinha deixado claro o quanto é prematuro falar de presidenciais.

"Nós não estamos ainda nessa fase neste momento. Todas as personalidades - nomeadamente da área do PS, mas não só - que desejem ou estejam a ponderar ser candidatos terão ainda o seu tempo para fazer isso. O PS terá o seu tempo para tomar decisões", respondeu o líder socialista à rádio pública.

Num momento em que o partido está a tentar sair de um traumático processo orçamental e a querer centrar-se nos Estados Gerais e nas autárquicas, a direção nacional do PS quer tirar o foco das presidenciais de 2026.

Para além de relativizar a movimentação do ex-secretário-geral do partido, a direção nacional socialista recusa que o avanço de Seguro tenha resultado das declarações de Pedro Nuno Santos, que, recentemente, numa entrevista à CNN, apontou, entre outros, o nome do ex-líder do PS como presidenciável.

“Não foi lançado, foi referido, tal como outros”, diz um dirigente do partido à Renascença. Outro membro da direção atalha mesmo com um “isso é desculpa de mau pagador”.

Depois de, há dez anos, Seguro ter sido apeado da liderança do PS por António Costa com o apoio do atual secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, a atual direção tenta tirar carga a esta vontade do ex-líder de, pelo menos, ponderar. “Não vejo problema algum”, admite mesmo à Renascença um dirigente socialista já citado.

Mas também há a consciência na direção nacional do PS que, antes de uma posição formal de apoio a um candidato da área socialista, não é possível impedir Seguro de fazer o que bem quiser. Na cúpula do partido o entendimento é que “os partidos não determinam a consciência individual, cada um fará o que melhor entender”.

A direção do PS há muito que vinha estando atenta às movimentações de Seguro, sendo que em maio de 2023 o ex-líder do partido não excluiu o regresso à política. Agora, um dirigente socialista assume mesmo: “Não me apanhou de surpresa”, considerando que, na entrevista à CNN, Seguro se mostrou “igual ao de sempre” e que “ao fim de dez anos não melhorou”.

Apoiantes de Seguro tentam pressão sobre Pedro Nuno e veem ex-líder “menos molengão”

Francisco Assis foi dos primeiros a vir a terreiro dar conforto a António José Seguro. À Renascença, o eurodeputado disse que gostaria de ver o PS a apoiar uma eventual candidatura de António José Seguro à Presidência da República.

Assis defende que Seguro “reúne todas as condições para ser, não apenas um candidato a Presidente da República, mas também um grande Presidente da República”.