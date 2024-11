Adalberto Campos Fernandes. "Seria ofensivo sugerir que a ministra se propunha interferir no trabalho da IGAS"

O antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes considera “normal” que seja o titular da pasta a assumir a gestão da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Em entrevista à Renascença, Campos Fernandes lembra que ele próprio assumiu a tutela da IGAS “por uma razão muito simples de dignidade institucional. A IGAS é um órgão inspetivo autónomo que funciona em total independência da tutela política”.

Esta terça-feira foi publicado em Diário da República o despacho que revoga a delegação de competências na secretária de Estado da Saúde para tutelar a IGAS, que é a entidade que investiga as mortes alegadamente motivadas por atrasos no socorro do INEM.

Apesar de Ana Paula Martins ter dito que a sua continuidade no cargo depende do resultado destas averiguações, Adalberto Campos Fernandes rejeita a ideia de instrumentalização da IGAS e admite que “o pecado original terá sido que esta ministra não tenha assumido logo a gestão dessa entidade”.

Por outro lado, o antigo ministro do primeiro governo de António Costa considera até “ofensivo sugerir que, por um lado, a ministra se propunha interferir no trabalho da IGAS e ofensivo, também, para os próprios inspetores que se deixariam, e de alguma forma, influenciar ou instrumentalizar”.