Imposto Musk, donativos ao Estado, aumentos de salários e pensões. As propostas da oposição para alterar o OE2025

Ainda falta um dia, mas os serviços do Parlamento já contabilizam 1.453 propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE2025) apresentadas pelos partidos da oposição, com exceção do PS que ainda não apresentou qualquer proposta. Segundo a página do Orçamento, no site da Assembleia da República, o PSD e o CDS entregaram 10 propostas de alteração, uma delas visa reforçar as verbas do INEM.

Segundo a proposta dos partidos do Governo, os saldos de gerência do INEM que resultem de receitas próprias provenientes de prémios ou contribuições previstas na lei passam para o orçamento do INEM do ano seguinte, sendo consignados à realização de despesas do INEM.

O PSD e o CDS apresentam outras propostas, uma delas para clarificar que as novas taxas de IRC entram em vigor em janeiro de 2025, outra que, no IRS Jovem, a conclusão do ciclo de estudos deixa de ser relevante, uma vez que é aplicado a todos os jovens.