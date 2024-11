Moedas responde ao PS e reforça higiene urbana até 38 milhões de euros. Devolução de IRS chega aos 5%

O último Orçamento Municipal do atual mandato de Carlos Moedas como presidente da Câmara de Lisboa, que surge a menos de um ano das eleições autárquicas, responde a algumas das críticas das oposições, por exemplo, em torno do problema do lixo na cidade, tema sobre o qual o PS se tem centrado.

Segundo apurou a Renascença, a proposta, que será apresentada pelo executivo esta quarta-feira, prevê o reforço da dotação para a higiene urbana até um total de 38 milhões de euros. O executivo de Moedas atira dinheiro para o problema e faz questão de notar que, no atual mandato, o valor do orçamentado para esta área está 67% acima do que foi gasto no mandato anterior.

O PS de Lisboa tem pedido mais pessoas, organização e meios para a recolha de lixo na cidade. Recentemente, o líder da concelhia e presidente da junta de freguesia de Alcântara, David Amado, dizia, em entrevista à Renascença, que “tem de haver outra coisa que deixou de existir, que é fiscalização”, ou seja, equipas que garantam que as pessoas deitam o lixo no sítio certo.

A Renascença sabe que Carlos Moedas viu como um ataque pessoal os cartazes do PS espalhados por vias centrais da cidade e em que o seu nome incluía a imagem de um contentor do lixo. O autarca chama os socialistas a jogo e, dos 21 milhões de euros orçamentados o ano passado, sobe para os 38 milhões de euros em 2025 - mais 17 milhões - para lidar com a higiene urbana.

Apoio aos sem-abrigo chega aos nove milhões

O executivo orçamentou nove milhões de euros para o apoio a pessoas sem-abrigo da cidade, que, ao que a Renascença apurou, se estendem por várias áreas, desde o “housing first” aos centros de acolhimento. Um reforço que representa, segundo apurámos, mais 29% do apoio que constava na proposta de 2024.

Depois de, em entrevista ao Hora da Verdade, programa da Renascença e do jornal "Público", ter acusado "alguns partidos de extrema-esquerda" de manter as pessoas em situação de sem-abrigo a viver em tendas na Igreja dos Anjos para os usar como "arma política", Carlos Moedas aposta no reforço dos apoios a esta população.