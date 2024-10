Orçamento do Estado é aprovado na generalidade com abstenção do PS

A governante garante que é por essa via que “deixaremos de ser um país de salários baixos” e que o Governo não quer “um país de gente pobre”.

Livre vai propor medidas para a comunicação social independente

A deputada do partido, Filipa Pinto, critica o plano apresentado pelo Governo marcado por “declarações infelizes” do primeiro-ministro e pela “retirada de gordura” da RTP, lamentando a falta de medidas para as organizações de comunicação social independentes.

Filipa Pinto do Livre acredita que é possível “manter um financiamento ao jornalismo livre”.



Ministro da Economia “Estamos a pensar em todos ao ajudar as empresas”

Falou agora Pedro Reis, ministro da Economia, que afirmou que o Governo vai “pôr a economia a crescer mais de forma sustentável”.

O ministro defende a descida de IRC como “grande bandeira de atracção” ao investimento e que o Governo acredita “na força das empresas e do sector privado”.

Pedro Reis diz que não existe só “uma ou duas reformas para colocar o país a crescer” garantindo que há uma estratégia a ser implementada.

O ministro da Economia defende que é objetivo alavancar a “competitividade em energia renovável” e um investimento na “diplomacia económica perdida nos últimos anos”.



Chega fala em OE "frágil, frouxo e fofinho"

Líder parlamentar do Chega recorre a 3 F's para descrever o documento do Governo. Pedro Pinto diz que o Orçamento é "frágil, frouxo e fofinho" poque não faz reestruturações no país, nomeadamente nos sectores da justiça, saúde e educação.

O líder da bancada do Chega sublinha que a proposta é "fofinha" porque mantém o financiamento para a "ideologia de género" continuando a fazer "fretes" ao PS e à esquerda.

Ministro da Presidência fala em OE “diferente” que “reforça a capacidade do Estado”

António Leitão Amaro fala de um documento que prova que é possível “baixar impostos” e focou o discurso nas políticas para a imigração.

O ministro da Presidência sublinha que as propostas do executivo não são o “radicalismo das portas escancaradas, nem o extremo das portas fechadas”. António Leitão Amaro defende que os imigrantes são necessários no país e sublinha que o Governo anunciou o reforço em mais 35% o número de trabalhadores na AIMA, para garantir que sobre os que entram em Portugal é possível saber “quem são, onde estão e o que fazem”.

Bloco de Esquerda insiste em esclarecimentos sobre as alterações à lei do trabalho em Funções Públicas

Joana Mortágua "acha difícil" que o Governo termine o debate "sem dizer o que vai fazer aos funcionários públicos".

A deputada do Bloco de Esquerda critica a regra "um por um" do Governo e questiona sobre em que consistem as alterações aos regimes de férias, de greve dos funcionários públicos.

Também Marina Gonçalves do PS acusa o Governo de deixar o parlamento na "opacidade" sobre as questões não respondidas.

Ainda na ronda de questões, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto voltou a associar o Orçamento d Governo ao PS.

Leitão Amaro aconselha Chega a ser "parceiro júnior do PS"

Ministro da Presidência respondeu ao líder parlamentar do Chega que associa o documento ao PS aconselhando o partido a tornar-se no "parceiro júnior do PS".

Nas respostas aos deputados e à questão levantada sobre a "opacidade" de Marina Gonçalves, António Leitão Amaro diz que o Governo "vai fazer tudo aquilo" que o anterior executivo "não fez".

O ministro da Presidência volta a não responder aos pedidos de esclarecimento do PS e Bloco de Esquerda sobre as alterações à lei geral do Trabalho na Função Pública.

O debate parou agora para hora de almoço. Os trabalhos são retomados às 15h30 para a sessão de encerramento e posteriormente a votação na generalidade.



PAN avisa que este será “o último Governo que pode fazer algo pelas alterações climáticas”

Na retoma dos trabalhos esta tarde, intervém na Assembleia da República a deputada única do PAN.

Inês Sousa Real recorre ao que está a acontecer em Espanha para alertar que as alterações climáticas estão a “bater à porta de forma trágica”.

A deputada do PAN acusa o documento do Governo mencionar o tema de forma “envergonhada” e confirma voto contra na proposta.

CDS. “Este não é o Orçamento que a AD gostaria de apresentar, é o que pode apresentar” Paulo Núncio, deputado do CDS que integra a coligação de Governo com o PSD assume que este “não é o Orçamento que a AD gostaria de apresentar” , mas que “é o que a AD pode apresentar”, para garantir a continuidade. O deputado do CDS pede ainda à bancada socialista que deixe o “Governo governar” e acusa os socialistas de querem “teimosamente manter o sufoco fiscal” mesmo estando na oposição. Num recado às bancadas parlamentares, Paulo Núncio sublinha que o Governo é “liberal as ideias e socialista nos votos”. Livre recorda Sermão de Santo António aos peixes e sublinha que Orçamento deve “servir os mais pequenos” Rui Tavares do Livre, começou por recordar o Sermão de Santo António aos Peixes para sublinhar que “um grande alimenta muitos pequenos”. O deputado considera, por isso, que o Orçamento e a política devem servir os “mais pequenos”. Rui Tavares considera que o Orçamento devia ser mais “social, ecológico e de inovação”. E avisa que o partido vai fazer uma proposta para garantir o conforto das casas dos mais desfavorecidos e ainda um centro nacional de transferência de conhecimento para passar informação das universidades para quem está “nas aldeias” e no interior do país. PCP. Os portugueses precisam “de outro Orçamento que não este” Paulo Raimundo do PCP reforça a oposição dos comunistas sobre a proposta de Orçamento do Estado entregue. O deputado do PCP considera que o país tem recursos e capacidades para “construir um país melhor”. Raimundo critica a redução de IRC e defende o aumento de salários e pensões e volta a defender que o valor mínimo nacional se defina em mil euros. O deputado comunista sublinha que o país não precisa da opção “estafada” de mais transferências públicas para o privado e pede o fim das parcerias público-privadas. Paulo Raimundo quer ainda a redução das rendas defendendo que o país “não precisa de um Orçamento do Estado ordenado por Bruxelas”.

Bloco de Esquerda pede que partidos “chumbem” alterações à lei do Trabalho em Funções Públicas

Fabian Figueiredo considera que o Orçamento do Estado em discussão é uma “armadilha” para o futuro do país.

O líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda considera também uma armadilha as alterações que o Governo pretende fazer à lei geral do Trabalho em Funções Públicas e apela aos partidos políticos que “chumbem” a proposta na especialidade.

Fabian Figueiredo justifica que o documento é “mau” porque apresenta o que o Governo quer fazer e o que “propositadamente não quer fazer”.

O deputado do BE considera “irresponsável” a venda de 900 Milhões de Euros de edificado do Estado que podia ser aproveitado para ajudar o mercado da habitação e acusa o executivo de governar para “aumentar o custo da habitação”.