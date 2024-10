Lacerda Sales é a única certeza no Caso das Gémeas. O que se sabe até agora

Foi preciso aguardar dois meses para que, a 20 de setembro, depois de uma pausa dos trabalhos durante o Verão, a sua secretária da altura, Carla Silva, viesse à CPI garantir que não fez nada que António Lacerda Sales não soubesse, afirmando que contactou o hospital a pedido do ex-secretário de Estado da Saúde e acabando por enviar um e-mail para a diretora de pediatria do Hospital de Santa Maria.

Na audição de 11 de outubro, a médica disse que foi pressionada a marcar a consulta para as crianças após um telefonema da diretora de departamento, a pedido do diretor clínico do Hospital de Santa Maria, e no seguimento de instruções de António Lacerda Sales. Foi esta a cadeia que levou Teresa Moreno a marcar a primeira consulta das crianças a 5 de dezembro de 2019, atendimento que marcou o início do processo para que as gémeas recebessem o Zolgensma – um dos medicamentos mais caros do mundo.