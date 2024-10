Gouveia e Melo em Belém? "Era como uma vedeta do futebol decidir candidatar-se", diz Ricardo Rio

Há muito tempo que o PSD não tinha um congresso onde se estivesse no poder, de quem é que é a responsabilidade?

Dizia há bocadinho o nosso presidente e primeiro-ministro de Portugal que os eleitores não se enganam, que é importante que os partidos, os seus líderes, os seus protagonistas, consigam demonstrar a valia das suas propostas, demonstrar que têm soluções que vão ao encontro dos anseios das populações e dos eleitores. Aquilo que o PSD fez, obviamente, nestes últimos anos, foi conseguir construir essa alternativa, conseguir demonstrar que tinha um projeto credível para o país, que tinha os protagonistas certos e Luís Montenegro e a sua equipa estão obviamente de parabéns por nos propiciarem esta alegria de termos novamente um congresso do PSD com o nosso líder à frente do Governo de Portugal.

Teme que seja uma passagem fugaz pelo poder por parte do PSD?

Não, pelo contrário. Por força do trabalho que tem sido realizado, pela consistência desse mesmo trabalho, pelo grau de cumprimento com os compromissos que foram sendo assumidos - não é de menor relevância o que já se foi atingido nestes 200 dias - são compromissos e resultados muito concretos e palpáveis que impactam na vida das pessoas. Estou certo que este trabalho vai continuar, esta aprovação iminente do Orçamento do Estado é um contributo para alguma estabilidade política nos próximos meses, diria até nos próximos anos. Isso vai abrir a porta a que o Governo faça aquilo que tem feito, ainda melhor, seguramente, com mais capacidade de responder aos muitos desafios que o país ainda tem, se assim acontecer, não será uma passagem fogaz, poderá ser dada continuidade numa próxima eleição.

O próximo ano é ano de eleições autárquicas e Luís Montenegro já assumiu que o objetivo é ganhar. Ricardo Rio é presidente da Câmara, mas não vai poder recandidatar-se, o que é que se segue na sua vida?

Vou fazer um pousio, acho que também é importante na minha vida política ativa. Vou voltar à minha atividade privada, eu era consultor, professor e desenvolvi outras atividades antes de ser Presidente da Câmara, e hoje, com a experiência que tenho e que acumulei durante estes anos de mandato, estou seguramente melhor preparado para enfrentar esses desafios. Estou a preparar-me para fazer uma mudança novamente na minha vida, que eu acho também necessária porque a dedicação à causa pública tem de ser feita por ciclos, não podemos estar sempre com os mesmos protagonistas em diferentes lugares, acho que é importante que haja renovação e que as próprias pessoas nunca percam o contato com a realidade fora da vida pública e política e é isso que eu tentarei fazer também.