Presidenciais. "Se for militante do PSD só há um candidato" e é Marques Mendes

“Foi brilhante do ponto de vista tático. O secretário-geral do PS ficou encostado às cordas, mas naquilo que é essencial, no que as pessoas têm de escolher, entre uma governação do centro para a direita ou uma governação do centro para a esquerda, Luís Montenegro, taticamente, impôs a estabilidade política. Aquilo que me parece a mim um bocadinho complicado é que essa estabilidade seja conseguida à custa de aceitar uma das linhas vermelhas do adversário”, refere José Eduardo Martins.

No que diz respeito à cedência no IRS Jovem, o advogado elogia a retirada do Governo da sua proposta, porque a medida era inconstitucional e muito cara.

“Continuar a ter os jovens a perceber que foi este Governo que fez um esforço por eles e esse mérito não irá para mais ninguém, mas poupar mais do que metade do que se previa com a despesa numa medida inconstitucional, isso é brilhante”, diz José Eduardo Martins.

Chega? “Não há ali com quem conversar"

O antigo deputado, que sempre defendeu que o PSD não deve ter qualquer entendimento com o Chega, diz que as reuniões com André Ventura para discutir o Orçamento do Estado foram uma perda de tempo.

“Não há ali com quem conversar, não há ali um paradigma de normalidade, é uma perda de tempo. Portanto, acho que toda a gente aprendeu uma lição de que nem discretas estas reuniões valem grandemente a pena e que este exercício de democracia, porque estão ali 50 deputados, nem por isso que vale a pena, porque na verdade não estão 50 deputados, está um homem com 49 homens ao lado”, remata José Eduardo Martins.

O antigo deputado social democrata questiona-se ainda sobre que matérias podia o governo chegar a acordo com o Chega, dizendo mesmo que o partido de André Ventura não tem propostas credíveis.

“O que é que há ali de direita para estabelecer uma ponte? Qual é a política económica de direita do Chega? Qual é a ambição de baixar impostos? Que loucura são aquelas propostas de despesa pública que nos levavam à bancarrota? Não há ali responsabilidade suficiente para haver direita, não há ali juízo suficiente para haver direita, não há ali inteligência suficiente para haver direita. O que ali há é uma permanente gritaria para atrair os descontentes que de resto não são de direita”, refere José Eduardo Martins em declarações à Renascença.