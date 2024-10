O PSD ou o voto a favor dos deputados da Madeira no OE? A "decisão delicada" que Montenegro vai ter de tomar sobre Albuquerque

A dois dias do congresso do PSD e a quatro dias de se conhecer a decisão do Partido Socialista sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), há que ser pragmático e Ribau Esteves avisa que Luís Montenegro tem uma “decisão delicada” em mãos sobre a permanência de Miguel Albuquerque na presidência da mesa do congresso do PSD.

Em entrevista à Renascença, o autarca de Aveiro reconhece que o caso de corrupção em que Miguel Albuquerque está envolvido não beneficia o líder do governo regional da Madeira, mas, por outro lado, é preciso garantir que os três deputados eleitos pela Madeira votem a favor do OE2025.

Ribau Esteves critica a posição assumida por António Capucho, que, na Renascença, defendeu a saída do líder regional da Madeira do cargo que ocupa no partido.

“Como é que estão as conversas de Luís Montenegro com Miguel Albuquerque para que o PSD Madeira vote a favor do Orçamento do Estado? Eu não sei, julgo que António Capucho também não sabe. Portanto, há aqui esta ambiência misturada, deixe-me usar esta expressão, entre a vida do PSD e a vida do Governo e a viabilidade do Orçamento do Estado, que obviamente está em cima da mesa nessa decisão que Luís Montenegro tem de tomar sobre se Miguel Albuquerque continua ou não à frente do Congresso e do Conselho Nacional do PSD”, refere Ribau Esteves à Renascença.

Ainda esta semana, Miguel Albuquerque deixou claro que a decisão de concorrer de novo à presidência da mesa do congresso do PSD está dependente da conjuntura.

“Se a conjuntura estiver favorável, é provável que concorra. Se não estiver favorável, não concorro. É simples”, assegurou esta semana no Funchal, em declarações aos jornalistas.