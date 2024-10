António Capucho diz que Albuquerque tem de sair da presidência do congresso do PSD e sugere Beleza

António Capucho, antigo conselheiro de Estado e fundador do PSD, considera que Miguel Albuquerque não devia ocupar o cargo de presidente do governo regional da Madeira.

Em entrevista à Renascença, Capucho defende que o caso de corrupção que envolve o político madeirense é “pernicioso” para o PSD e que devia haver uma renovação na Mesa do Congresso e sugere até um nome: Leonor Beleza.

António Capucho diz que Miguel Albuquerque devia dar esse passo de saída, caso contrário Luís Montenegro “tem uma palavra decisiva”.

Capucho, que foi apoiante de Jorge Moreira da Silva para presidente do PSD, considera que o atual líder superou todas as expectativas e que o partido está “numa fase absolutamente ímpar de grande unidade em torno de Luís Montenegro e do primeiro-ministro”.

Nesta entrevista à Renascença, antes do Congresso do PSD do fim de semana, em Braga, António Capucho diz acreditar que o Partido Socialista vai acabar por viabilizar o Orçamento do Estado para 2025, caso contrário “é um verdadeiro haraquíri do líder do PS, quer internamente quer a nível nacional”.

O antigo autarca de Cascais considera ainda que, em caso de chumbo do Orçamento do Estado, a solução é a convocação de eleições antecipadas.





O PSD está de regresso ao Governo, sem maioria, o primeiro grande teste é o Orçamento do Estado. Acredita que o Partido Socialista vai acabar por viabilizar o Orçamento?

Acredito que vai acabar por se abster, porque se não o fizer é um verdadeiro haraquíri do líder do Partido Socialista, quer internamente, quer a nível nacional.

Mas tarda em anunciar a decisão?

O Partido Socialista está a confrontar-se com um problema interno grave, ou seja, há manifestamente uma cisão entre a parte mais moderada, que não pode deixar de pensar aquilo que é óbvio, é que seria desastroso para a sua imagem interna e não consegue ter uma explicação lógica para o eleitorado se não viabilizar este Orçamento, depois do que já acordou com o PSD.

Admito que se o PSD fosse resistente a qualquer alteração ao Orçamento, isso pudesse justificar a não viabilização, mas por 1% no IRC não faz qualquer sentido.