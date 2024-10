Marina Gonçalves sugere duodécimos: "Não haver OE não é sinal de instabilidade"

A conversa de quinta-feira pode ser a última se essas duas propostas do Governo se mantiverem?

O PS está verdadeiramente disponível para dialogar com o Governo e, portanto, não vai ser pelo Partido Socialista que não vamos ter Orçamento do Estado e que não vamos ter estabilidade no país. Pelo Partido Socialista há todas as condições para darmos estabilidade ao país, para termos um Orçamento do Estado e para podermos continuar a trabalhar em prol dos portugueses. Se não houver, não será certamente por causa do Partido Socialista.

O PS não tem qualquer responsabilidade em ser menos intransigente e evitar uma crise política?

O PS sente a responsabilidade para com a população, por quem votou nos 78 deputados do Partido Socialista. O PS não se pode anular no seu programa, nas suas convicções, na forma como elas se conjugam com o interesse público.

Faz-se uma discussão do Orçamento do Estado como se o Orçamento do Estado fossem duas medidas. E isso é o pior que podemos fazer neste exercício. O Orçamento do Estado tem mais de 500 artigos. Não sei onde é que está a intransigência do PS por pegar em duas medidas e dizer que não podem estar na discussão do Orçamento do Estado. Isto não é ser inflexível. Ser inflexível é se disséssemos: "Vamos conhecer o Orçamento do Estado, vamos avaliar o Orçamento do Estado todo, e depois vamos dizer aquilo que queremos que saia, e aquilo que deve ser substituído".

Há muitos socialistas que não partilham a ideia sequer de admitir votar contra o Orçamento do Estado. Pedro Nuno Santos corre o risco de ficar isolado no Partido Socialista se votar contra este Orçamento do Estado?

O secretário-geral foi mandatado, para a discussão do OE, numa Comissão Política Nacional.

Acho que o Partido Socialista está unido em prol de um Orçamento do Estado que verdadeiramente responde às pessoas. Não há nenhum socialista que não queira isso e, portanto, é esse o trabalho que está a ser feito. O Partido Socialista não assumiu uma posição do não queremos Orçamento do Estado, vamos chumbar o Orçamento do Estado.

Por isso é que estamos a dialogar, por isso é que estamos a discutir o Orçamento do Estado, porque achamos que é importante que haja essa estabilidade.