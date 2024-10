"Ato de fé". Ex-ministra da Habitação critica isenção de IMT para jovens até aos 35 anos

Esperou para ver, mas não gostou do que viu. Marina Gonçalves, ex-ministra da Habitação no último Governo de António Costa, critica o "ato de fé" cometido pelo governo da AD para tentar ajudar os mais jovens a comprar a sua primeira habitação através da isenção de IMT para menores de 36 anos em casas até aos 316 mil euros.

Em entrevista ao Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença e o jornal "Público", a dirigente socialista e atual deputada lamenta que o executivo de Montenegro tenha apostado numa medida só para alguns e acredita que já se sente a subida do preço da habitação nos imóveis desta gama.

A vice-presidente da bancada parlamentar do PS considera "interessante ver esta nova posição por parte do PSD e do CDS", partidos que apresentaram uma proposta para acelerar a construção de habitação no âmbito do PRR, isentando tais projetos de visto prévio do Tribunal de Contas.



Esta é a segunda parte da entrevista a Marina Gonçalves. Leia aqui a primeira parte, sobre o Orçamento do Estado.

“Não vai ser pelo PS que o PRR não se vai cumprir”

O actual executivo subiu o objetivo de construir 26 mil casas para habitação acessível para 59 mil. É um objetivo realista?

O ministro das Infraestruturas e da Habitação referiu que a grande prioridade era a habitação pública e não podemos dizer que somos contrários a esse objetivo. Ainda bem que o PSD tem hoje uma posição diferente daquela que tinha no passado! Quando nós desenhamos as medidas para a habitação, seja para as famílias com menores rendimentos, que é nessa dimensão o anúncio das 59 mil, seja para o arrendamento acessível, desenhamos os programas de forma perene.

O que quer dizer que tivemos o PRR como uma oportunidade de financiamento a 100%, mas não limitámos estes dois programas ao PRR. Tanto assim é que os programas são anteriores a 2020, antes da pandemia. Isto criou alguma confusão agora na leitura dos números, porque aquilo que o Governo, no fundo, diz é que vai cumprir aquilo que está, na verdade, na lei, que é dar resposta a todas as famílias que estão identificadas.

Nesse caso em concreto, que são as famílias com menores rendimentos, o programa 1.º Direito, as famílias que estão identificadas nas estratégias são muito mais que essas 59 mil. O próprio Governo já o disse. Falava de mais de 100 mil famílias que estavam previstas nesses acordos, que são assinados com os municípios. Nós concordamos. São objetivos ambiciosos? São. Construir e reabilitar demora o seu tempo. Agora, não podemos prescindir desse objetivo.