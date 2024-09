Discussão do OE 2025. Do “praticamente impossível” aos “duodécimos não são solução”

De eleições antecipadas ninguém fala abertamente, mas esta semana Luís Montenegro deu mais um passo na clarificação do que pode acontecer em caso de chumbo do Orçamento do Estado: o primeiro-ministro rejeita governar em regime de duodécimos.

CRONOLOGIA

Seis meses de discussão sem negociação do Orçamento do Estado

19 março — Partidos recebidos em Belém

Ainda se contavam os votos da emigração quando Pedro Nuno Santos foi recebido pelo Presidente da República, a 19 de março, no Palácio de Belém. À saída, o líder do PS garantia ser “praticamente impossível” o partido socialista viabilizar o Orçamento do Estado para 2025.

Do praticamente impossível, o Partido Socialista foi matizando o discurso: disse “estar aberto a entendimentos”, “disponível para negociar” e “disponível para viabilizar um Orçamento do PSD", mas com "cedências por parte do Governo”.

Ao longo dos últimos seis meses, a tática do primeiro-ministro tem assentado num princípio que estabeleceu desde o dia da posse, a 2 de abril, segundo a qual, a não rejeição do programa do Governo implica a sua execução até ao final do mandato, de quatro anos e meio.

11 abril – Discussão do programa de Governo na Assembleia da República

No primeiro discurso como líder do Governo, Luís Montenegro não falou em Orçamento do Estado, mas repetiu o que já tinha dito semanas antes na posse do Governo.

“Não seremos nós a pôr em causa a estabilidade política e governativa (…) Não rejeitar o Programa do Governo significa permitir o início da ação governativa. Mas significa mais: significa permitir a sua execução até ao final do mandato ou, no limite, até à aprovação de uma moção de censura. Não se trata de aderir ao programa, trata-se de não bloquear a sua execução”, repetiu Luís Montenegro no Parlamento.

3 julho — Entrevista do líder do PS à RTP

O “praticamente impossível” de Pedro Nuno Santos é atenuado numa entrevista à RTP3. Frente às câmaras, o líder do Partido Socialista avisa que se o “PS for ignorado vamos ter um problema”, mas acrescenta que “o PS não tem uma atitude irresponsável perante o país, não pode é violentar-se” votando um documento para o qual não seja tido em conta.

“O PS, como maior partido da oposição, não vai prescindir, se for para o viabilizar, de ter uma palavra significativa a dizer nas políticas que o Orçamento consagra”, alertou o líder dos socialistas.

17 de julho — Debate do Estado da Nação

"Está disponível para repensar connosco, com o PS, a estratégia e a política para o IRC?". A pergunta, em jeito de desafio, foi lançada pelo secretário-geral do PS ao primeiro-ministro durante o debate do Estado da Nação.

O desafio é prontamente aceite por Luís Montenegro que coloca, no entanto, condições para se negociar. "Se tiver disponibilidade para olhar para o futuro com esta confiança no nosso tecido económico vamos sentar-nos, se não tiver confiança não simule a disponibilidade", respondeu Montenegro.

O Partido Socialista, nessa altura, criticou a forma como o Governo quer reduzir a carga fiscal para as empresas, através de uma descida da taxa de IRC, de 21% para 19% já em 2025 e até 15% em 2027. Pedro Nuno Santos considerou a medida ineficaz e injusta, posição que mantém até à data.