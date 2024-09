Aguiar-Branco. "Não podemos transformar a discussão do OE numa moção de censura”

Falou nesse trabalho discreto. Como PAR ainda não teve intervenção neste processo?

Não tive nenhuma intervenção a não ser a expressão da minha opinião sobre o que devia acontecer. Dentro dessa, digamos, magistratura de influência pelo discurso que posso fazer, transmito o que me parece ser o sentir dos portugueses, do que ouço nos meus contactos com as pessoas, a sociedade, nas diversas audiências. Vou colhendo o sentir das organizações, a sensibilidade da sociedade civil em relação ao orçamento e diria que, quase de uma forma unânime, o sentimento é este [deve ser aprovado].

Se não houver orçamento a sua tarefa aparentemente acabará a curto prazo, com eleições antecipadas.

Conforme o que o Presidente da República terá expresso, é isso.

O Governo faz bem em logo à partida recusar governar em duodécimos?

É legítimo que o faça. Muitas vezes criam-se tabus e situações em que as pessoas não sabem bem quais são as consequências de determinado resultado que não se deseja. É saudável que fique clarificado antes - durante o momento necessário para chegarmos a um consenso -, quais são as consequências de não chegarmos a um consenso. Assim temos todos um quadro mais claro e depois cada um tem as suas responsabilidades. Não chegar a um consenso há de ser de responsabilidades repartidas e depois os portugueses hão de, se isso acontecer, na sua expressão eleitoral, no voto, manifestar o seu agrado ou desagrado a quem acharem que é o responsável pela crise que ninguém deseja.

O Presidente da República deveria ser mais claro, como foi com o Governo de António Costa em 2021, em que bem cedo começou a dizer que se não houver orçamento vamos para eleições legislativas antecipadas, que foi coisa que ainda não disse desta vez.

Temos que respeitar os momentos e oportunidades que o Sr. Presidente da República entende para o fazer. Por aquilo que lhe conhecemos, no momento oportuno que ele considerar relevante para que não haja dúvidas quanto às consequências do que pode ser uma não aprovação do orçamento, acredito que o dirá. Portanto, esse juízo de oportunidade só lhe compete a ele e eu não desejaria interferir nisso.

Mas o Presidente não criou aqui uma jurisprudência política ao ter dissolvido o Parlamento em 2021, depois do chumbo do OE2022?

Eu sou jurista de formação e advogado e tenho talvez o vício de achar que é sempre muito difícil comparar situações que não são comparáveis.

No direito é assim, a gente julga que às vezes a situação é exatamente igual e depois não, tem variáveis que são diferentes. As variáveis de hoje são diferentes das variáveis do passado, a composição da Assembleia da República é diferente, a fragmentação que existe hoje é diferente, a correlação de forças é diferente, as experiências adquiridas também ajudam na formação de uma decisão.

É cautelar nunca considerarmos que a situação que estamos a viver é exatamente igual a uma do passado.

Se houver eleições agora, não haveria maioria absoluta do PSD (como o PS teve em 2022), por causa dessa fragmentação?

Agora, depois do jogo acabado, é fácil, mas se formos ao juízo de então não creio que tivesse havido essa certeza de opinião e de que iria haver uma maioria absoluta. Houve surpresa, até para o próprio, por essa maioria absoluta. Há uma diferença entre aquilo que são as expectativas, e depois aquilo que o povo na hora vota; na altura foi inesperada uma maioria absoluta e agora se calhar devemos ter, como costuma dizer o povo, cuidados e caldos de galinha. É muito importante e, portanto, vamos pautar a nossa decisão em função do interesse nacional que nos deve mover nas decisões, nomeadamente numa discussão tão séria como o Orçamento de Estado, e menos daquilo que podem ser os ganhos políticos ou partidários que, se calhar depois, o povo português sanciona de forma diferente.