Aguiar-Branco defende melhores salários para políticos e redução de incompatibilidades

Alguns partidos de esquerda poderão não marcar presença como forma de protesto.

Isso aí… Como disse no plenário: liberdade de expressão máxima. Cada um é responsável politicamente e terá a leitura do seu eleitorado em relação ao que diz e faz.

A AR vai assinalar o centenário de Soares?

Estamos a trabalhar nisso. Não quero revelar nada, é prematuro. Do que depender de mim, terá a dignidade e solenidade que merece.

O que o distingue de Augusto Santos Silva?

Cada um tem a sua maneira de ser. Acho que a mais importante tem a ver até com a forma diferente de vermos a dialéctica democrática. Isso ficou patente em muitas situações, escuso-me até de estar a fazer qualquer reparo ou comentário.

Vai abrir as portas do Parlamento todos os fins de semana?

Sim, desejo abrir o máximo ao Parlamento. Quando mandei tirar as grades... É simbólico, mas foi importante (...) para que as pessoas sintam genuinamente, interiormente, que esta casa é sua. Às vezes, as instituições inibem as pessoas de participarem, partilharem os espaços.