Aguiar-Branco defende melhores salários para políticos e redução de incompatibilidades

Anastácio Lopes

27 set, 2024 Lisboa 09:29

Como qualificar esta afirmação e desejo da segunda pessoa na hierarquia nacional, que em vez exigir mais e maiores aumentos para quem produz, como os trabalhadores, não, pretende maiores e melhores salários para todos aqueles e aquelas que como ele não mexem uma palha para a produtividade do país? Estes são os políticos de que o país nunca precisou, pois nunca será com vontades e desejos deste político que as pobreza e miséria em Portugal serão sequer minimizadas muito menos anuladas, como se fosse para isto que os partidos políticos, incluindo aquele em que este político está filiado, pediram o voto aos portugueses ou sequer se foram estas as promessas feitas pelo seu partido para chegar ao poder. Perante posturas como esta que apenas e só qualificam quem as assume e o partido de que o mesmo faz parte, perguntem a qualquer trabalhador ou reformado português se está de acordo com esta vontade e desejo de alguém que nunca nada tendo dado ao país a sua única e exclusiva vontade, não é, como nunca foi aumentar a produtividade do país, corrigir as desigualdades existentes, mas sim apenas e só maiores salários para a classe que nunca nada deu ao país ao ponto de o levar até à cauda da Europa, onde nos encontramos em quase tudo. Sós as faltas de vergonha, brio profissional e de honestidade intelectual podem qualificar quem tem estes desejos e vontades, o que dirão os DEFICIENTES, TRABALHADORES e REFORMADOS deste ainda país?