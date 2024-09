Moedas acusa "extrema-esquerda" de olhar para os sem-abrigo como um "negócio"

Como é que se vai conseguir resolver a questão dos sem-abrigo?

Lisboa é a cidade em Portugal que mais faz sobre o grande problema das pessoas em situação de sem-abrigo, que aumentou depois da pandemia. Em Lisboa, temos quase 3.400 pessoas em situação de sem-abrigo e, dessas, há 400 que não têm tecto. Lançámos o maior plano em relação às pessoas em situação de sem-abrigo, que são 70 milhões para os próximos sete anos. E multiplicar pelo menos por dois o número de vagas. Permita-me este desabafo em relação àquilo que se está a passar. Tínhamos as pessoas em situação de sem-abrigo num quartel em Santa Bárbara. O governo anterior teimou que eu tinha que retirar das pessoas, que levei para o Beato. Depois, no Beato, o presidente da junta socialista também não estava contente. Temos agora um problema em Arroios que tem que ser resolvido. O governo propôs o antigo Hospital Militar de Belém. O presidente da junta da Ajuda, que é do PS, também não quer as pessoas em situação de sem-abrigo ali. Depois, aprovámos um hotel social na freguesia Santa Maria Maior e o presidente da Ajuda, que é do PS, também não quer ali. Muitas vezes, pergunto-me, será que o PS quer resolver a situação? É que eu quero resolver a situação.

Há uma questão que é muito visível, que é a situação em redor da Igreja dos Anjos. Até quando se vai manter aquele cenário?

Quando a situação começou, imediatamente mandei os serviços da Câmara. Havia mais de 100 pessoas, das quais nós resolvemos o caso a 30, que tinham documentos. Os outros, que não tinham papéis, por lei, não os podia ajudar, não estavam documentadas. Agora, há algo em que devemos todos refletir. Estas pessoas têm que ser ajudadas com dignidade. E nós temos uma extrema-esquerda em que as situações de sem-abrigo diria que são, de certa forma, quase uma maneira de manter as pessoas naquela situação. Ou seja, as pessoas em situação de sem-abrigo tornaram-se, para alguma extrema-esquerda, quase um negócio. E eu acho que isso é um aproveitamento.

Aliás, conto uma situação em particular. Lembro-me de estarmos a tentar ajudar uma pessoa que vinha do Bangladesh, que falava perfeitamente inglês, e uma dessas pessoas [das associações] dizer que nós não podíamos falar com aquela pessoa, porque tinha de ter um tradutor da língua nativa daquela pessoa, que não era o inglês. Ora, a pessoa falava lindamente inglês. Estávamos a tentar resolver um problema e não nos deixavam resolver o problema. Temos, por um lado, uma extrema-esquerda que, de certa forma, olha para a situação de sem-abrigo quase como um negócio, a manter a situação com tendas que não fazem qualquer sentido. Nós temos é que retirar as pessoas das tendas.

Mas como é que isso é um negócio?

É manter as pessoas naquela situação como arma política. É manter as pessoas naquela situação. Digo isto com o coração muito pesado, porque os serviços da câmara, muitas vezes, estão nestas situações e são empurrados para fora daquilo que é a solução da situação.

É uma acusação grave…

É uma acusação grave, é uma acusação vivida. É uma acusação daqueles que são os serviços e que tenho que defender. E isso é muito importante. Obviamente, que esta acusação não é para todas as associações, nem para todos os partidos. É para alguns partidos de extrema-esquerda que o têm feito e algumas associações que são lideradas e enviadas por esse partido. E, portanto, isso é muito importante que fique claro. E, portanto, essas acusações são acusações de alguém que está no terreno e com um grande objetivo de conseguir resolver a situação. Mas não podemos viver num país em que há um interesse de utilizar estas pessoas como arma política. Isso não pode acontecer. Muitas associações são muito importantes. Falo da Comunidade de Vida e Paz, mas podia falar de outras, são associações absolutamente extraordinárias.