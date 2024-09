Nuno Piteira Lopes é o candidato do PSD à Câmara de Cascais

Carlos Carreiras revela que Nuno Piteira Lopes vai ser o candidato do PSD à Câmara de Cascais. A decisão foi tomada pela concelhia do partido, vai ter de ser aprovada pela direção de Luís Montenegro, mas o atual autarca tem a certeza de que Nuno Piteira Lopes vai ser o melhor candidato à autarquia nas eleições do próximo ano.

Em entrevista à Renascença, o atual autarca de Cascais, que está a atingir o limite dos três mandatos consecutivos, acredita que o Partido Socialista vai viabilizar o Orçamento do Estado para 2025. Os dois pontos que dividem o Governo e o PS - IRS Jovem e IRC - vão acabar por ser ultrapassados e o braço de ferro faz parte de uma negociação, sublinha.

Carlos Carreiras avisa ainda que sem Orçamento a vida das autarquias fica muito complicada, ainda por cima em ano de eleições autárquicas. Considera que gerir o país em duodécimos ou com Orçamento retificativo não é uma solução viável.

Nove anos depois, o PSD é de novo um partido de Governo e está a atravessar nesta altura a fase mais complicada com os incêndios que há vários dias não dão tréguas. Carlos Carreiras já teve de lidar com estas situações aqui no concelho, embora numa dimensão muito mais reduzida...

É muito ingrato e eu recordo que, destes anos de mandato, os dois momentos mais infelizes que tive foi dois bombeiros de Cascais que faleceram, o Bernardo do Estoril e a Ana Rita de Alcabideche, e para mim, enquanto presidente de Câmara, fica sempre uma sensação de alguma coisa que eu não fiz, e, portanto, quase uma responsabilização. Mas são de facto momentos muito difíceis.

Precisamente por causa desta situação, o Congresso do PSD foi adiado para outubro, para os dias 19 e 20, já depois da entrega do Orçamento do Estado. Sem maioria no Parlamento, o executivo tem de negociar a viabilização do documento. Há semanas que o país vive o jogo do empurra, não seria tempo de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos se sentarem à mesa e negociarem a viabilização do Orçamento do Estado?

Eu penso que nas questões fundamentais os dois estão de acordo. Por um lado, há que ter um controlo orçamental para não voltarmos a ter défices excessivos e, por outro lado, controlar a dívida pública. Depois, é preciso definir prioridades e eu penso que mesmo aqui não há uma diferença assim tão grande.

O que temos visto na discussão pela comunicação social têm sido questões de pormenor, por exemplo, o IRS jovem, se é mais ou menos, se deve ser alargado à população e não tão focalizado nos jovens. Eu penso que aquilo que os pode estar a dividir é muitíssimo menor e, portanto, considero que não vai ser muito difícil chegar a um acordo. Não digo que o PS vote a favor da proposta de Orçamento, mas pelo menos que a viabilize com uma abstenção.

E este acordo tem de passar sempre pelo PS, o Chega não vai fazer possa parte desta equação?

Eu sempre considerei que o Chega não é um partido credível e, por isso, não sendo credível e fazendo da sua política ativa até um ataque permanente ao próprio PSD, até insultando o próprio PSD, não se pode estar à espera que o partido confie em alguém que não tem uma posição definida. O Chega, na minha opinião, não é um partido confiável e consistente para se poder ter uma negociação dessa natureza.

Mas o primeiro-ministro está empenhado na viabilização ou Luís Montenegro prefere eleições antecipadas?

Eu não acho, estou convicto que o Luís Montenegro quer fazer a legislatura e não tem nenhum interesse em fazer eleições antecipadas, não é por uma questão de receio de perda de poder, é porque o país não aguenta estar permanentemente a ser chamado a votos, portanto, não estou nada convencido de que eleições antecipadas sejam uma boa solução para o país.