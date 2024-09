IRC e IRS Jovem fora do OE são “condições mínimas” para PS viabilizar proposta. Cenário “ainda” não é considerado pelo Governo

É preciso que a redução do IRC e o IRS Jovem “desapareçam” e não constem da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2025, para o PS admitir viabilizar o diploma do Governo que será entregue a 10 de outubro no Parlamento.

A ideia foi transmitida pelo próprio líder do PS, Pedro Nuno Santos, em declarações oas jornalistas, durante uma visita a uma escola de Alcabideche, no concelho de Cascais, onde foi confrontado, mais uma vez, sobre qual o próximo passo dos socialistas, após o segundo encontro com o Governo.

Pedro Nuno garante uma e outra vez que há “disponibilidade” para negociar o Orçamento, para tornar o texto “um bocadinho melhor” e para garantir que há “estabilidade” e que o país não vai “já para eleições”. Mas coloca condições ao Governo, quando questionado sobre as propostas que vai apresentar, após receber os dados que estavam em falta.

O PS definiu que “há uma primeira parte” que é preciso é garantir no imediato: que “as políticas que são erradas não constam no Orçamento”. Pedro Nuno fala taxativamente do IRS Jovem e da redução do IRC, com as quais não concorda.

“Essa é uma condição muito importante para nós, não estarem, e depois de nós termos isso garantido, conseguimos também apresentar as propostas que nós queremos introduzir no Orçamento”, despachou o líder do PS.