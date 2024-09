Lavar de mãos. PS quer negociar OE, mas avisa que ónus está em Montenegro

Cordeiro avisa AD, Drago avisa PS

A Academia Socialista marcou ainda o regresso de Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente - que se autoafastou da política depois de ser implicado em casos judiciais - que também avisou o governo de Luís Montenegro que não será através da "submissão do PS" que vai aprovar o Orçamento do Estado.

Pelo meio, concedeu uma entrevista à Renascença onde voltou a colocar-se fora da corrida à Câmara de Lisboa, apesar de não garantir que não muda de ideias até às eleições autárquicas do próximo ano.

A este evento do PS, vieram também figuras de fora do partido. Foi o caso de Ana Drago, antiga deputada do Bloco de Esquerda, que deixou um aviso aos socialistas: se o PS viabilizar o Orçamento do Estado do governo da AD, dificilmente vai conseguir formar coligações para as eleições autárquicas com os partidos à sua esquerda.