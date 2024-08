Câmara de Lisboa? Duarte Cordeiro afasta candidatura a cargos políticos por "um período de tempo"

Duarte Cordeiro é reitor da Academia Socialista, foi ministro do Ambiente no último Governo de António Costa e é também dirigente no Partido Socialista. No discurso de ontem avisou que o Governo da AD não vai conseguir aprovar acordos através da “submissão do PS”. Acha que tem sido essa a estratégia de Luís Montenegro?



Eu desempenhei funções de secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, entre outras coisas com a responsabilidade de negociar orçamentos de Estado com outros partidos políticos. Quando estamos num processo de negociação, há coisas que são elementares, a existência de reuniões, a partilha de informação, a capacidade e a disponibilidade para ouvir.

Como nada disto está a acontecer neste momento, obviamente temos todas as razões para duvidar que exista verdadeiramente vontade ou mesmo uma negociação em curso. O bom senso leva-nos a, nos momentos certos, antes das consequências serem inevitáveis e evidentes, alertar para que, com seriedade, tem de se adotar determinados procedimentos formais.

A formalidade na política não é um pormenor. Também não achámos elegante o facto de o secretário-geral do Partido Socialista ter sido avisado à última hora da escolha da personalidade portuguesa que vai assumir o papel de comissária europeia. Estes pormenores e formalidades contam, e é muito importante numa democracia valorizar as formalidades e o diálogo formal, porque é dessa forma que nós conseguimos atingir os objetivos que pretendemos. Outras vezes, simplesmente sinalizamos que temos objetivos, mas na realidade não os queremos cumprir. É o que nos parece que neste momento está a acontecer.

Acha que Luís Montenegro e os dirigentes do PSD e do Governo da AD estão a desrespeitar o papel da oposição do PS?

Não se trata de desrespeitar o papel da oposição do PS, trata-se de ser consequente ou não com os objetivos que aparentemente dizem querer ter. Ninguém espera que exista a possibilidade de qualquer tipo de entendimento se não existir uma negociação. E as negociações exigem aspetos formais que não estão a acontecer.

Então concorda com Carlos César, que ontem aconselhou o partido a contribuir para que o Orçamento do Estado do próximo ano seja “menos mau”?

Convém ouvir bem as declarações das pessoas antes de as citar, porque o que o Carlos César disse não é muito diferente do que eu disse, que o Partido Socialista é um partido responsável, que tem sinalizado através do seu secretário-geral a sua posição, mas como é óbvio que nós não podemos iludir-nos que há qualquer disponibilidade de algo se ele de facto não existir. O Carlos César não disse nada diferente do que eu disse na minha intervenção.