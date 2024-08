Uma década depois, Maria Luís Albuquerque vai mesmo para a Comissão Europeia

Um percurso público

Salvo nos últimos anos, Maria Luís Albuquerque fez carreira no setor público. Passou pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, foi diretora do Departamento de Gestão Financeira da REFER, coordenou o Núcleo de Emissões e Mercados do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público.

Entre 1991 e 2006, foi ainda docente da Universidade Lusíada de Lisboa, no Instituto Superior de Economia e Gestão e no polo de Setúbal da Universidade Moderna. (Foi neste período que se cruzou, pela primeira vez, com Pedro Passos Coelho. Então, ela professora, ele aluno.)

A economista, membro do Conselho Nacional do PSD, é a segunda mulher alguma vez indicada por Portugal para ocupar um cargo na Comissão Europeia. Irá suceder a Elisa Ferreira, atual comissária para a Coesão e Reformas, responsável pelos fundos europeus.

Na rede social “X”, a socialista escreveu: "Desejo as maiores felicidades à comissária portuguesa indigitada, Maria Luís Albuquerque. Bom trabalho no fortalecimento da construção europeia e em prol do interesse nacional.”

A pasta que Maria Luís Albuquerque irá ter em mãos é ainda uma incógnita. Em entrevista à Renascença, Carlos Moedas, ex-comissário europeu e autarca de Lisboa, admite que Maria Luís Albuquerque pode ocupar uma vice-presidência da Comissão Europeia.

Portugal e os outros 26 Estados-membros da União Europeia (UE) têm até sexta-feira para propor os seus candidatos para o posto de comissário europeu no próximo mandato.

Entre setembro e outubro vão realizar-se audições públicas no Parlamento Europeu aos nomes propostos para novos comissários europeus, cabendo à assembleia europeia dar o aval final em plenário para, mais tarde, a nova Comissão Europeia tomar posse.