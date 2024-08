Moedas admite que Maria Luís Albuquerque pode ocupar uma vice-presidência da Comissão Europeia

Quando foi comissário europeu, trabalhou com um primeiro-ministro numa área política diferente. Qual é a relação que existe entre um comissário europeu e um primeiro-ministro em Portugal? Como é que será a relação entre Luís Montenegro e Maria Luís Albuquerque?

É uma relação muito importante, até porque o comissário europeu é também, de certa forma, alguém com quem o primeiro-ministro se pode aconselhar em temas europeus. O comissário europeu é alguém que também pode transmitir informações importantes do que se está a passar em Bruxelas.

É verdade que trabalhei com o primeiro-ministro António Costa, que não era da minha área política, mas em determinados momentos lembro que trabalhei com ele para evitar que Portugal tivesse multas numa altura em que Portugal e Espanha estavam a ser atacados para serem multados em relação o não cumprimento dos défices excessivos. E obviamente uni esforços com o então primeiro-ministro para que isso não acontecesse. Esse trabalho em prol do país foi muito importante ao conseguirmos trabalhar acima dos partidos políticos e da política partidária. É isso que as pessoas esperam de nós. E, portanto, neste caso, Maria Luís Albuquerque obviamente trabalhará muito bem com o primeiro-ministro Luís Montenegro. Não tenho qualquer dúvida sobre isso.

Por fim, havendo um presidente do Conselho Europeu português (António Costa), com uma comissária com este perfil, isto terá algum impacto nas escolhas que Ursula von der Leyen vai fazer?

Não acredito. Ursula von der Leyen até terá algum interesse que uma comissária portuguesa esteja próximo dela exatamente para a relação que ela tem com o presidente do Conselho, que também é português. Penso que ela até teria alguma vantagem em ter uma Comissária que estivesse próxima.

Pelo que conheço de Ursula von der Leyen e de Maria Luís Albuquerque, penso que vão ter uma relação próxima, pois têm algumas características comuns fortes. São mulheres com fibra, com capacidade de decisão. Não têm medo de tomar decisões e, portanto, tenho esse sentimento de que elas se vão dar bem. É apenas um sentimento de alguém que conhece por dentro a máquina da Comissão.

Queria desejar o melhor para Maria Luís Albuquerque. É uma honra para ela e para todos nós ter a capacidade de estar sentada na mesa dos Colégio dos Comissários a representar quase 500 milhões de pessoas.

Vai dar-lhe conselhos?

Se ela me pedir, obviamente que sim. Penso que falarei com ela e tenho o maior gosto nisso, mas não sei se os meus conselhos são bons ou maus. Mas pelo menos posso contar-lhe um pouco o que é a vida de comissário.