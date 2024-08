Voluntários trocam férias pelos preparativos da Festa do Avante. “A minha praia é a Atalaia”

Manuel Janeiro, que não está a ouvir a conversa com Dina, também assegura que a renovação do partido existe e que é visível nos voluntários das jornadas de trabalho.

“Todos os anos vejo caras novas. Isso permite que continuemos todos os anos a erguer esta Festa com gente voluntária. Ao contrário do que se diz, que os comunistas são velhos, não são. Há aqui centenas e centenas de jovens a apanhar lixo, a fazer tudo e mais alguma coisa”, descreve.

Voltamos à sala onde falamos com Sara Gusmão e Paulo Loya, membros da direção da Festa do Avante. Loya, que há “muitos anos” tem este cargo, também vê com satisfação a evolução das sucessivas gerações de voluntários que vão passando pela Atalaia. “É sempre com espírito para melhor, com grande motivação, muita gente nova que vai aparecendo, com espírito de alegria, de dedicação e convívio”, descreve.

“Procuramos conciliar entre aqueles que são mais jovens e aqueles que já têm mais experiência de vida e até mais experiência de determinadas funções que, hoje em dia, na sociedade se vão desvalorizando, para irem passando o seu saber aos mais jovens”, acrescenta.

Festa erguida com a força dos voluntários

Situada junto à baía do Seixal e propriedade do PCP há cerca de 30 anos, a Quinta da Atalaia tem 30 hectares. É neste espaço que se ergue a Festa do Avante, que tem uma lotação permitida de 100 mil pessoas em simultâneo.

A Renascença perguntou ao partido quantas pessoas passaram pela Festa do Avante nas edições pós-pandemia, mas não obtivemos resposta. É certo que são milhares de pessoas que durante os três dias passam por ali. Uns vão todos os dias, outros apenas um dia, outros compram a Entrada Permanente, mas nem vão, é só uma forma de contribuir para o partido.

Na preparação do evento há um ou outro trabalho, por exemplo os mais relacionados com os espetáculos musicais, que são assegurados por empresas ou pessoas externas ao partido, mas nas jornadas de trabalho a “esmagadora maioria das pessoas que participam são militantes e amigos”, explica Sara Gusmão, acrescentando que “nem poderiam fazer uma Festa desta dimensão se assim não fosse”.

Os voluntários vêm de forma organizada através das estruturas distritais do partido “que vão informando quando pretendem ir”, mas há “também uma grande componente de espontaneidade, até porque divulgamos [as jornadas de trabalho] na internet e nas redes sociais”.

“Normalmente sugerimos que as pessoas contactem o Centro de Trabalho mais próximo ou que mandem um email para se juntarem”, explica Sara.

Esta responsável assegura que “todas as jornadas temos pessoas que vêm pela primeira vez, não só pessoas muito novas, também pessoas em idade mais avançada que vêm pela primeira vez”.

Uma vez sabendo com quem contam, “abrem frentes de trabalho e vamos distribuindo trabalho, também de acordo com aquilo que as pessoas gostariam de experimentar, por exemplo, carpintaria, costura, limpeza de terrenos”.