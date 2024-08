Rita Matias admite apoio do Chega a eventual candidatura de Passos Coelho a Belém

O Chega tem comparado constantemente este Governo da AD ao anterior Governo do PS. Ter António Costa ou Luís Montenegro como primeiro-ministro é igual?

(Riso) De todo. Acho que ainda há uma ligeira diferença entre o PS e o PSD. Prende-se no quê? Luís Montenegro parece-me que está a tentar apresentar medidas de cartaz. António Costa parecia mais confortável no poder, sabia que tinha um aparelho de Estado mais dominado. Esta pode ser uma dificuldade que o PSD vai enfrentando, perceber que em 28 anos, 20 terem sido sob liderança do Partido Socialista, há muito peso do PS, muito cartão cor-de-rosa por onde quer que tente mexer.

Por outro lado, o Luís Montenegro também me parece que ao longo dos últimos meses tentou jogar em todas as frentes possíveis com pequenos contributos, não com contributos de fundo, não com reformas estruturais, como o próprio prometeu na campanha, mas para dar sinais caso tivéssemos um cenário de eleições precipitadas. Para poder dizer aos portugueses: “estão a ver, eu tentei ir a tudo, eu tentei fazer tudo, mas não me deixaram”. Isso não é intelectualmente honesto, nem resolve os problemas dos portugueses e, às vezes, agrava-os. Para mim, o exemplo paradigmático disso é o programa de apoio à aquisição de casa dos jovens, que estava no nosso programa também.

A isenção de IMT e de impostos de selo. Não ajuda os jovens a arrancar?

Ajuda, quanto menos impostos tivermos na vida de um cidadão, contam com o Chega no apoio a essas medidas. A questão principal é que, mesmo com a garantia pública de apoio ao valor da entrada de uma casa, isto não vai colmatar a falha principal, que é a indisponibilidade de casas. Há poucas casas para o número de pessoas que desejam ter uma casa própria e permanente. Se nós estamos a estimular permanentemente a procura, estamos a colocar mais jovens no mercado, a dizer, jovens, procurem casas…

Acha que vai aumentar os preços?

Não sou eu que acho. Infelizmente são os especialistas que estão a dizer. Portanto, numa lógica de tentar acenar ao eleitorado jovem, e dizer que estamos aqui, podemos estar eventualmente a agravar este problema, que é um problema estrutural.

Não peço para que não se façam estas medidas, mas podiam ser acompanhadas de outras que já poderiam ter sido implementadas