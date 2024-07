Mais 300 euros. Montenegro anuncia reforço do suplemento da condição militar​

Serão mais 300 euros mensais para os militares, valor semelhante ao que o Governo concedeu às forças de segurança. O anúncio do reforço de suplemento da condição militar para as Forças Armadas foi feito esta sexta-feira, no final do Conselho de Ministros, por Luís Montenegro. A reunião decorreu no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras.

O primeiro-ministro, que classificou este como um “dia histórico” para as Forças Armadas, explicou que o “acréscimo do suplemento de condição de militar" é "equivalente ao que foi decidido para as forças de segurança”, ou seja, no final das contas, haverá um aumento de “300 para todo o efetivo”.

De resto, segundo as explicações do chefe de Governo, a aplicação de um acréscimo de 200 euros será imediata, concretizando-se já este ano. De seguida, haverá mais dois aumentos de 50 euros cada: o primeiro a 1 de janeiro de 2025, e o segundo em janeiro de 2026.