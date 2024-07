Caso das gémeas. “Não houve qualquer tratamento de favor da parte da Presidência”

Poucos meses antes, a sociedade portuguesa tinha-se mobilizado e conseguiu juntar o dinheiro para um medicamento inovador para tratar a bebé Matilde, que sofria de atrofia muscular espinhal. Na sequência deste caso, o medicamento acabou por ser financiado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No email de 12 de outubro de 2019, Nuno Rebelo de Sousa perguntava ao Presidente da República "se não se podia ajudar no sentido das crianças [as gémeas lusobrasileiras] que tinham a mesma doença e a nacionalidade portuguesa podiam ter acesso ao mesmo tratamento em Portugal", explicou Frutuoso de Melo, no Parlamento.

Nuno Rebelo de Sousa adiantou na mesma mensagem que o Centro Hospitalar de Lisboa Central já tinha sido contactado, mas não tinha dado qualquer resposta.

O Presidente da República reencaminhou o email do filho para o chefe da Casa Civil, com a mensagem: "será que a Maria João Ruela [assessora para os Assuntos Sociais e Comunidades ]pode perceber do que se trata?", disse Frutuoso de Melo aos deputados.

Maria João Ruela "pediu mais detalhes ao doutor Nuno Rebelo de Sousa, designadamente se as crianças estavam em Portugal". Ficou a saber que estavam em São Paulo, no Brasil.

"Na posse destes elementos, a assessora para os Assuntos Sociais e Comunidades, como fez e faz em muitos outros casos que nos chegam, procurou saber mais dados sobre os procedimentos das entidades competentes nestes casos, com base na referência ao Hospital de Dona Estefânia (Lisboa Central), que constava do email do Dr. Nuno Rebelo de Sousa."