PS no interior do estado da Nação. PRR para mostrar obra feita

Em janeiro, o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, José Nunes, dizia à agência Lusa que “o problema mais crítico” do Amato Lusitano é o aumento das aposentações de médicos e a dificuldade em fixar novos profissionais, após a pandemia. Um período que coincidiu com a reforma de diversos clínicos e que tem obrigado o hospital a recorrer a tarefeiros.

Na nota das jornadas parlamentares que foi entregue aos jornalistas nenhum destes problemas do Amato Lusitano é apontado. Lê-se que “os investimentos nos Centros de Saúde ascendem a cerca de 4 milhões de euros” e “verificou- se um aumento global na atividade assistencial em toda a linha assistencial e também a melhoria no acesso, com a redução das listas de espera, quer em termos de consultas, quer de cirurgias”.

Defesa do fim das portagens nas ex-Scut e um ministro que não diz a palavra “interior”

A escolha do distrito de Castelo Branco para estas jornadas parlamentares do PS antes do debate do estado da Nação, da semana que vem, “não é aleatória, não é por acaso”, assume a líder parlamentar socialista. Alexandra Leitão considera “justo” dizer que os governos do partido “sempre privilegiaram” a ideia de coesão territorial e de desenvolvimento do interior. Ao contrário do atual Governo da AD, conclui a dirigente socialista.

Alexandra Leitão dá como exemplo a eliminação das portagens nas ex-Scut, inclusive na Beira Interior. O PS de António Costa sempre hesitou em avançar para esta medida, mas com Pedro Nuno Santos, o partido na oposição está a “fazer exatamente algo que vai ao encontro das necessidades específicas daquelas populações que vivem em territórios do interior, em territórios que estão a perder população, em que a demografia é adversa”, diz a líder parlamentar.

Trata-se de uma “discriminação positiva”, segundo Alexandra Leitão, que contrasta com recentes posições do ministro da Coesão, acusa a dirigente do PS. Castro Almeida esteve recentemente numa audição no Parlamento e “não referiu a palavra Interior”. Algo que os socialistas dizem querer “contrariar”.

Em primeiro, o estado da Nação, em segundo os estados gerais, em terceiro o OE. Depois logo se vê

O PS na oposição está a ir por fases e sem pressas, como aconselhou o presidente do partido, Carlos César, em junho, em plena campanha eleitoral para as europeias. As jornadas parlamentares encerram um ciclo antes da pausa para férias de verão e antes do lançamento dos estados gerais prometidos por Pedro Nuno Santos.

O discurso do líder socialista começa a torcer aos poucos e já admite que para viabilizar a proposta de Orçamento do Estado (OE) o Governo tem de aproximar-se dos socialistas e dialogar. Não pode é “ignorar o maior partido da oposição”, avisa Pedro Nuno Santos. Algo que já vem dizendo, de resto, desde a campanha para as europeias.