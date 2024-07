Mayan atira para "nova liderança" da IL decisão sobre coligações autárquicas à direita

Depois de em abril ter sido a voz de uma moção que criticava a atual direção da Iniciativa Liberal (IL), Tiago Mayan Gonçalves participa na VIII Convenção Nacional do partido, que decorre em Santa Maria da Feira. Em entrevista à Renascença, fala sobre a proposta "Estatutos+Liberais" que defende alterações nos estatutos do partido para que haja mais transparência.

O ex-candidato presidencial e crítico da linha oficial do partido diz que as contas de 2023 não foram apresentadas e que esse é um erro que deve ser corrigido. Tiago Mayan Gonçalves diz ainda que tem sete meses para pensar na possibilidade de uma candidatura à liderança da Iniciativa Liberal e a defesa de mais autonomia para os núcleos.

Para já, mantém a hesitação em dizer se é candidato à liderança da IL quando houver eleições internas, em janeiro de 2025. "Logo veremos", diz Mayan, que considera haver "muito tempo tempo até lá".

Tiago Mayan Gonçalves tem liderado um papel de opositor interno. Há a discussão de duas propostas estatutárias e um programa político. Com o que é que não concorda na proposta apresentada pelo Conselho Nacional?

Eu recordo que mudar os estatutos foi uma afirmação unânime no partido na última convenção. Todas as listas falavam nessa necessidade e havia pelo menos três aspetos para a necessidade de revisão. O voto do órgão executivo dentro do órgão deliberativo, ou seja, da Comissão Executiva dentro do Conselho Nacional, a questão de transparência e partilha de informação dentro do partido e a questão da descentralização dos núcleos efetiva de capacidade de intervenção. É isso que quisemos trazer. A proposta apresentada pelo grupo de trabalho estatutário não cumpre o que precisamos para o partido.