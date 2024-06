Dificilmente será "desfeito" o acordo que coloca Costa no Conselho Europeu, mas "ainda há riscos"

Mesmo no PPE, família política que tem 12 primeiros-ministros em funções na UE, apesar de incluído no acordo, há chefes de Governo que têm dúvidas sobre Costa vir a ser o próximo líder do Conselho Europeu, na sequência, por exemplo, do que foi visto como sucessivas hesitações sobre a adesão da Ucrânia à UE.

“Todos têm prós e contras”, admite a mesma fonte diplomática à Renascença. Apesar de tudo, admite, “as coisas estão bem encaminhadas e vai no ticket”, mas “é preciso trabalhar até ao fim”.

O maior risco apontado, até para a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, é Giorgia Meloni dizer que quer mudar o xadrez do acordo e pretender alterar uma pessoa, mostrando que a Itália tem força. A mesma fonte diplomática já citada e com forte experiência nestes processos admite isso mesmo: “Estou a vê-la a dizer ‘têm aqui três nomes, mudem um’.

Em relação a Mette Frederiksen é apontado a seu favor, na perspetiva de Meloni, a posição sobre as migrações, muito próxima do setor conservador europeu, apesar de ser da área socialista. O que obrigaria os negociadores a encontrar uma solução. “Isto é um casino”, conclui a mesma fonte diplomática em conversa com a Renascença.

“Top jobs”, Agenda Estratégica Europeia, mas também Zelensky

Só depois de uma reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodimyr Zelensky - que vai estar esta quinta-feira em Bruxelas para assinar um acordo de segurança com a União Europeia - é que arrancará a cimeira propriamente dita.