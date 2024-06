António Costa, "o melhor socialista", é o prato forte do debate quinzenal

PS e PSD alinhados nas críticas aos “inquéritos que se arrastam”

Os inquéritos sem fim foram outro dos temas do debate quinzenal e que juntaram as vozes de socialistas e social-democratas. Para Pedro Nuno Santos, cabe ao poder político a responsabilidade pelo “bom funcionamento judicial”, criticando os inquéritos abertos que “se arrastam anos e anos”.

Por tudo isto, Pedro Nuno Santos considera que os prazos devem ser revistos.

O secretário-geral do PS critica também a “sistemática violação do segredo de justiça e a divulgação" de escutas telefónicas, defendendo que é preciso regulá-las. “Não podemos fazer de conta e assobiar para o lado”, diz.

Alinhado com o líder do PS, Luís Montenegro garantiu que o governo está disponível para aprofundar as regras do direito penal, concordando com a necessidade de rever os prazos. Não “se pode estar eternamente a ser investigado por um crime“, defendeu Montenegro.

Ventura critica apoio a Costa e defende fim das portagens

Se Pedro Nuno Santos fez o elogio ao apoio que a AD deu a António Costa, André Ventura fez o inverso. O líder do Chega criticou o primeiro-ministro por tê-lo feito, principalmente depois das críticas que Montenegro lançou a Costa, enquanto esteve na oposição.

Na resposta, Luís Montenegro manteve o que tinha dito antes: considera ter condições para reconhecer as qualidades de António Costa, e argumentando que o antigo primeiro-ministro será melhor presidente do Conselho Europeu do que foi chefe de Governo.

Respondendo às críticas de Montenegro, André Ventura sublinha que não era atrás dele, de Luís Montenegro, que estava, mas de outro primeiro-ministro (Pedro Passos Coelho), que “coraria de vergonha” ao ouvir Montenegro apoiar António Costa.

De resto, o deputado do Chega acusou ainda o Governo de apresentar “medidas de cartaz” nas últimas semanas.

Sobre as portagens, outro dos temas que tem aquecido o debate quinzenal, André Ventura diz que “não ficará pedra sobre pedra”. E, depois de uma troca de acusações com Montenegro sobre os resultados nas eleições europeias, Ventura garante que o seu partido vai “acabar com todas as portagens em Portugal”.

“Nem mais uma!”, acrescentou.

Bloco de Esquerda associa governo ao Chega nas políticas de imigração

Montenegro diz não ter aderido “a nenhuma bandeira” A deputada Maria Mortágua acusou o governo de se aproximar ao partido de André Ventura nas questões sobre imigração, no entanto, o primeiro-Ministro assegura que não é verdade. “Não aderimos a nenhuma bandeira do Chega, não quer dizer que não haja proximidade em algumas ideias”, assegurou. Luís Montenegro realça a diferença entre o que defende o governo e o Bloco de Esquerda, dizendo que ao contrário do partido de Mariana Mortágua, o governo não que “portas escancaradas para quem procurar o país” associando a abertura total do país ao risco do aumento de tráfico humano e “tratamento desumano”.

Semana de 4 dias? “Será difícil compatibilizar com muito daqueles que poderão ser nossos investidores” diz Montenegro

Questionado pelo Livre sobre a conclusão do projeto-piloto da semana de 4 dias, o Primeiro –ministro diz ter dificuldade em compreender se é possível a redução do horário de trabalho. Luís Montenegro acredita que “será difícil compatibilizar” essa redução de horário “com muitos daqueles que poderão ser investidores”. Ainda assim, o primeiro-Ministro diz que a semana de 4 dias é um tema que o Governo considera que “vale a pena aprofundar” . Isabel Mendes Lopes do Livre questiona se será possível aplicar na Administração Pública. Luís Montenegro diz que é uma “boa questão que não exclui”.