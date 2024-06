🔴 Em direto. Mãe das gémeas nega alguma vez ter falado com Marcelo Rebelo de Sousa e o seu filho

Daniela Luzado Martins, a mãe das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, é ouvida no Parlamento esta sexta-feira.

A Renascença está a acompanhar, em permanente atualização, as respostas à Comissão Parlamentar de Inquérito.

⏱ 15h40: A mãe das gémeas diz que as consultas marcadas em Portugal, no hospital do Santa Maria, "foi uma luz ao fundo do túnel". Quando estava nas "frase falsa e infeliz que disse.

"Só conheci a nora do Presidente da República anos depois da medicação. Nunca conheci nem dirigi ao Presidente da República ou ao seu filho. Nunca me vangloriei. Apenas que houve uma rede de influências. Só posso pedir imensa desculpa a toda a gente de Portugal. Disse algo que não era verdade, por vaidade".

⏱ 15h35: Num testemunho emotivo, Daniela Martins diz que fez "o que qualquer mãe faria numa corrida contra o tempo". Falando do período de doença das crianças como o pior da sua vida, a mãe descreve "dias em que não conseguia dormir".

O tratamento "era um esperança real, mas muito distante, por causa do valor".

⏱ 15h33: "Não sou uma mera turista". Daniela Martins refere que é neta de quatro avós portugueses e tem cidadania portuguesa. A mãe das gémeas refere que as filhas tornaram-se cidadãs portuguesas quando "não havia qualquer suspeita de doença".

⏱ 15h29: Advogado da mãe das gémeas diz que cliente faz questão que as imagens da comissão parlamentar de inquérito sejam transmitidas em direto.

⏱ 15h27: Daniela Luzado Martins acaba de entrar na sala da Comissão de Inquérito.