Bugalho, futuro líder do PSD? "Vamos ver, primeiro tem de apresentar resultados", diz candidato a líder da JSD

Nas últimas eleições legislativas saiu das listas porque estava em um lugar não elegível. Era o número cinco em Setúbal e escreveu no Facebook: “Com maior ou menor compreensão, respeitarei sempre as decisões da direção nacional do meu partido. Mas na política, como na vida, há coisas mais importantes do que meros lugares". Se não era uma questão de lugares era o quê em concreto?

Eu discordei da estratégia seguida pela direção nacional, porque não era a minha estratégia. O meu objetivo era aumentar a representação da juventude portuguesa nos centros de decisão, porque hoje as novas gerações estão sub-representadas em todos os centros de decisão.

Não é só na Assembleia da República, mas é também no Governo, no Conselho de Estado, no Conselho Económico e Social. E por isso eu parti para essas eleições com esse objetivo, com essa visão clara de aumentar a representação. Essa visão não foi partilhada pela direção nacional, que eu respeito, e a direção nacional tem toda a legitimidade para fazer as escolhas que fez.

Está ultrapassada essa divergência?

Devemos olhar com naturalidade para a existência de certas divergências, porque só num partido que não é democrático é que não existe ninguém a divergir. Da minha parte, é um assunto encerrado.