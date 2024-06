Extrema-direita cresceu e eurocéticos ocupam 28% do novo Parlamento Europeu

Também na Itália a vitória foi da extrema-direita, mais precisamente do partido Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni. O culto de personalidade da primeira-ministra atirou o partido para os 24 eurodeputados eleitos, saltando do 5.º lugar nas eleições de 2019 para o 1.º lugar em 2024. Um reforço eleitoral muito útil para as negociações à mesa do Conselho Europeu.

Apesar do segundo lugar ser do Partido Democrático (do grupo dos socialistas), a Itália soma ainda os eurodeputados do Liga, de Matteo Salvini – que terá perdido o número exato de lugares que Meloni ganhou. Para o clube mais alargado dos eurocéticos, também contam os oito eleitos do Movimento Cinco Estrelas.

Na Áustria, o Partido da Liberdade venceu pela primeira vez, com uma margem de um ponto percentual. O suficiente para dar seis lugares ao partido de extrema-direita, contra os cinco do Partido Popular Austríaco (PPE) e também cinco do Partido Social-Democrata da Áustria (S&D).