Parlamento Europeu com mais de 25% de eurocéticos? “Vão servir como fonte de políticas”

“O Parlamento Europeu tradicionalmente funcionava através de uma supermaioria do centro-direita e centro-esquerda, que juntos aprovavam a maioria da legislação”, destaca Marina Costa Lobo. Mas uma aparente “tentação do grupo parlamentar do PPE” de tornar desnecessária essa tradicional supermaioria, onde o grupo dos liberais também está incluído, pode colocar a tradição política europeia em causa.

“Isso pode acontecer já na eleição de von der Leyen, o que seria uma novidade importante. Significaria que pelo menos uma parte da extrema-direita estaria a apoiar a recondução da Presidente da Comissão Europeia, e isso teria consequências para o Parlamento Europeu”, realça a diretora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Mais envolvidos no trabalho do Parlamento?

A cientista política aponta que essa decisão pode mudar o papel que os eurodeputados eurocéticos (incluindo os de extrema-direita) desempenham no Parlamento Europeu, já que “até agora não se envolveram muito no trabalho técnico, no trabalho incremental, no trabalho de equipa nas comissões”.

O funcionamento do Parlamento Europeu é parecido ao dos parlamentos nacionais: a maioria do trabalho acontece nas comissões, divididas por temas políticos, onde são trabalhadas as propostas legislativas enviadas pela Comissão Europeia – e os eurodeputados responsáveis pelas alterações, os relatores, negoceiam um texto comum com o Conselho da União Europeia, através das negociações em trílogo. As votações em plenário, por sua vez, são a parte mais visível de tudo o que acontece.