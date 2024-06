PS recupera ideia de Costa para as europeias e promete executar pacto das migrações

A cabeça de lista do PS às eleições europeias, Marta Temido, definiu a Habitação, a juventude e o emprego como os temas chave da campanha eleitoral às eleições europeias. O manifesto eleitoral do PS inclui essas áreas e aponta várias missões para o “futuro da União Europeia”. Vejamos algumas.

Migrações. As migrações fazem parte de uma dessas missões, com o PS a comprometer-se em executar o novo pacto europeu para as migrações e asilo e em dar o estatuto de proteção internacional aos refugiados.

Tem sido um dos temas mais discutidos na campanha eleitoral, mas sobre o exemplo português e a reforma que levou à extinção do SEF e à criação da AIMA nem uma palavra consta do manifesto do PS.

Extrema-direita. O eventual crescimento eleitoral da extrema-direita europeia é um dos receios objetivos do PS nesta campanha. O manifesto não é alheio a essa preocupação e refere que os socialistas portugueses são o “único” partido capaz de “combater a ameaça dos retrocessos, representada pela extrema-direita e com a mal disfarçada cumplicidade da direita tradicional”.

Marta Temido tem tentado colar o Partido Popular Europeu (PPE), a família política europeia onde se integram o PSD e o CDS, aos grupos conservadores e radicais do ECR e da ID. No manifesto, o PS acusa a direita “moderada” de dar a “entender, por múltiplas formas e em diversas instâncias, que o não à extrema-direita é, afinal, um ‘why not?’ e, se necessário, um ‘yes, please’.

Mecanismo permanente europeu de gestão de crises. Trata-se de uma ideia de António Costa que é agora incluída no manifesto do PS e que prevê “envidar esforços para adoção, no plano europeu, de um mecanismo permanente de resposta a crises, de natureza contra cíclica, que aumente a resiliência económica da UE e o arsenal de instrumentos de que dispõe para lidar com os diferentes ciclos económicos”.

Depois de uma pandemia e de uma crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia, os socialistas querem garantir que, “no futuro, a UE estará mais bem preparada para ultrapassar uma recessão económica do que aconteceu no passado”.

A ideia é muito “cá de casa” para o PS e não surge no manifesto eleitoral dos S&D.

Pacto ecológico. Os socialistas pretendem a reindustrialização da Europa tornando a região autónoma de países como a China. A par dessa grande operação, o PS quer concretizar o pacto ecológico europeu para combater as alterações climáticas, com o objetivo de antecipando a meta das emissões para 2040.

Habitação. No bloco sobre a juventude, o PS prevê medidas europeias de proteção da Habitação e defende um Instrumento de Investimento Permanente em Habitação Pública por parte dos Estados da UE, a partir de uma recomendação ao Conselho Europeu.

No manifesto do PS defende-se ainda um Plano Europeu para a Habitação Acessível à escala europeia que, embora não conste das suas tradicionais competências, concretize o direito à habitação em “condições dignas e a preços comportáveis”.

Emprego. “Emprego, emprego, emprego.” Foi uma das premissas do consulado de António Costa no Governo do PS. Com uma taxa de desemprego a rondar os 6% em Portugal, o manifesto dos socialistas prevê o reforço do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Os socialistas querem a adoção de “novos” instrumentos legislativos que garantam uma proteção social reforçada dos cidadãos em toda a UE e um contínuo aperfeiçoamento do modelo social europeu.

O manifesto defende ainda a criação de um fundo europeu de apoio à reconversão e requalificação profissional. Ao mesmo tempo, promete-se lutar pela criação de um complemento europeu ao subsídio de desemprego, que reforce a proteção dos trabalhadores em situação de desemprego e que funcione como estabilizador automático em caso de crises.