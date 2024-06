Progressista nas licenças de parentalidade, atrasado na saúde mental. Como é Portugal na UE?

Ao analisar especificamente casos de depressão, o relatório da Saúde na UE concluiu que Portugal tem a maior incidência da doença mental entre todos os Estados-membros e, que, além disso, tem a maior diferença de género. As mulheres portuguesas (16,3%) estão muito mais sujeitas do que os homens (7,5%) a sofrer de depressão. Segundo o documento, esta diferença resulta, entre outros fatores, de uma estigmatização da doença mental no homem, que pode resultar numa baixa taxa de diagnóstico.

A diferença de género é oposta quando referente às taxas de suicídio: entre 2016 e 2020, era quatro vezes mais provável que um homem português se suicidasse, em comparação com uma mulher. Ainda assim, a taxa de suicídio em Portugal caiu 10% na década que precedeu 2020 e, nesse ano, atingiu o valor mais baixo de sempre. Agora, está abaixo da União Europeia.

O que se tem mantido em níveis elevados e acima da média europeia é a prescrição de antidepressivos e ansiolíticos. O consumo destes medicamentos em Portugal é 40% superior do que em Espanha. Em 2019, mais de um milhão (cerca de 14,6% da população) de portugueses receberam prescrições de benzodiazepinas.

Segundo uma informação do Ministério da Saúde, estes são medicamentos receitados, por curtos períodos, para “aliviar a ansiedade e o stress” e melhorar a qualidade do sono. Em poucas palavras, são calmantes. Neste ponto, mantém-se a diferença de género, porque é três vezes mais provável que sejam receitados calmantes a uma mulher do que a um homem em Portugal.

Para garantir a manutenção da saúde mental, os inquiridos responderam que o mais importante é garantir condições de vida (62%), segurança financeira (54%) e manter atividade física regular (44%).

No mesmo estudo, refere-se que 85% dos portugueses consideram que os pacientes de Psicologia e Psiquiatria são tratados de maneira diferente do que outros doentes. Só os gregos têm pior impressão da situação (86%). Ambas as percentagens estão acima da média europeia, que se mantém nos 77%.

Taxa de natalidade em queda, mas licenças de parentalidade progressistas

A taxa de natalidade aumentou 8% na União Europeia entre 2001 e 2021, mas o número absoluto de nascimentos está a seguir uma tendência decrescente. No mesmo período, essa percentagem caiu 7%.

Portugal é um dos países com taxa de fertilidade mais baixa. Mas estão não é uma tendência apenas do país, mas dos Estados-membros do Mediterrâneo, como Malta, Grécia, Chipre e Espanha, onde, lê-se no relatório, a baixa natalidade está associada às características do mercado de trabalho e das políticas sociais.

Quase um quarto (24%) das mães que dão à luz em Portugal são estrangeiras, de acordo com dados do Eurostat. O mesmo acontece em Irlanda e em França. No geral, a maioria dos bebés da União Europeia nasce de uma mãe nativa do país, a proporção é de 78% para 22%. A única exceção é o Luxemburgo, onde 66% das mães que dão à luz são estrangeiras.

O país é dos que tem uma licença de maternidade mais generosa, em comparação com outros Estados-membros. No Luxemburgo, a mãe tem direito a uma licença mínima de cinco meses, que pode começar até oito semanas antes do parto. Já o pai, apenas tem direito a 10 dias. Esta diferença entre a duração das licenças para mães e das licenças para pais é uma realidade por toda a União Europeia que o Parlamento e a Comissão estão a trabalhar para alterar.

Em 2019, na diretiva sobre “o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal para pais e cuidadores” lê-se que “a atual matriz legal da União proporciona incentivos limitados para que os homens possam assumir uma parte equitativa das responsabilidades de cuidado familiar”. Segundo o documento, a falta de licenças de parentalidade e paternidade pagas em muitos Estados-membros contribui para que poucos pais recebam ou se candidatem a estes apoios.

A diretiva propõe, entre outras coisas, que em todos os países se aplique uma licença de paternidade mínima de dois meses, que não possa ser transferida para que a responsabilidade não recaia sobre as mães, ainda que a recomendação geral é que a licença seja, no mínimo, de quatro meses.