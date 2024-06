O programa da AD? Foco na defesa, prioridade aos idosos e atenção aos agricultores

Veja aqui o programa eleitoral da Aliança Democrática

Com o mote “Voz na Europa”, o programa eleitoral da Aliança Democrática (coligação que une o PPD/PSD, CDS-PP e PPM), para as eleições Europeias, elenca 111 medidas. O documento, coordenado pela eurodeputada e vice-presidente do PPE, Lídia Pereira, toca em vários temas, mas dá particular destaque à Defesa.

Tendo a situação da Ucrânia em mente, a AD defende a importância de uma “política comum de segurança e defesa” ao nível europeu.

“A Aliança Democrática e a sua família política europeia estão e continuarão a estar inequivocamente ao lado da Ucrânia, condenando a invasão ilegal, injustificada e ilegítima e os falsos pacifismos que exporiam a União ao arbítrio do Kremlin”, lê-se.

A AD propõe, por isso, a criação de um Conselho de Defesa e Segurança Europeu - composto pelos líderes dos Estados-membros da UE e de outros países europeus – e a emissão de Defense Bonds, que “alavanquem o financiamento de investimentos” no campo da Defesa e Segurança.

Além disso, defende ainda a criação de um Mercado Único para a Defesa e o desenvolvimento de um mecanismo de compras conjuntas de material militar – à imagem do que aconteceu com as vacinas para a Covid-19.