Mitos e factos sobre migração

4. Muros nas fronteiras funcionam?

A preocupação com o tema trouxe de volta a defesa do reforço de fronteiras, com alguns estados-membros a apostar mesmo na construção de barreiras físicas. Há 13 países que supervisionam as fronteiras externas do espaço europeu (cobrindo uma linha de cerca de 9.640 km): Bulgária, Croácia, Estónia, Finlândia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Roménia, Eslováquia e Espanha. Destes, 10 estão a construir vedações (só Roménia, Croácia e Eslováquia não construíram). A maioria começou depois de 2015 e no final de 2023 cobriam já 1.522 km (16% das fronteiras terrestres da UE).

E não é só nas fronteiras externas que se verifica um reforço de barreiras. Áustria, Alemanha, Itália, França e Eslovénia têm atualmente agendados períodos de controlo de fronteiras dentro do espaço Schengen por causa dos fluxos migratórios.

Mas os números da última década mostram que construir muros e vedações terrestres não tem contribuído, por agora, para reduzir as entradas irregulares, sublinha um relatório de Costica Dumbrava, analista político do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu.

De acordo com os dados compilados por Costica Dumbrava, se olharmos para a evolução das entradas pelas rotas terrestres, não se nota um decréscimo depois da construção destes obstáculos. Há, aliás, uma subida paralela das entradas e das barreiras físicas. Isto poderia significar que as vedações proporcionam maior capacidade de deteção de entradas ilegais, mas dois terços dessas chegadas acontecem por mar – o que deita por terra essa leitura.