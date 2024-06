PAN sobe tom de ataque político e desafia Montenegro a "pressionar" Bruxelas

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) investe nas críticas aos adversários e desafia o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a pressionar Bruxelas a avançar com a Lei do Restauro da Natureza.

Depois de uma reunião no Estuário do Sado, onde ouviu as preocupações sobre os efeitos das embarcações de recreio nas rotas dos golfinhos, Pedro Fidalgo Marques regressou ao documento que está retido no Conselho da União Europeia desde o bloqueio húngaro em março.

O cabeça de lista do PAN considera que a aprovação do diploma deve ser uma “prioridade” para os próximos eurodeputados e, na continuação do tom de ataque político dos últimos dias, deixou o repto a Luís Montenegro para clarificar “se vai ou não fazer pressão” para aprovar a legislação.

“No Dia Mundial do Ambiente, seria fundamental que o nosso primeiro-ministro, Luís Montenegro, diga se vai ou não fazer esta pressão para que a Lei do Restauro Natureza passe no Conselho Europeu. Não basta pôr a algumas tiradas em programas eleitorais para as europeias, não é suficiente falar isso de vez em quando nos debates. É preciso ação”, defendeu.